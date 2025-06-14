Микроэлектроника: В Китае впервые выделили рубидий из хлорида калия

14.06.2025, MForum.ru

Новый процесс в теории может сократить зависимость Китая от импорта стратегического металла, используемого в технологической, военной и аэрокосмической промышленности.

Китайские ученые сумели осуществить коммерческую добычу рубидия непосредственно из рассола соленого озера, что в теории может сократить зависимость Китая от импорта, в основном из Канады, который обеспечивает 2/3 потребностей Китая.

Промышленный метод позволяет получать сверхчистый хлорид рубидия из раствора со сверхнизкой концентрацией.

Цинхайский институт соленых озер (ISL) Китайской академии наук (CAS) на прошлой неделе объявил, что исследователи получили 99,9% чистый хлорид рубидия из хлорида калия, содержащего всего 0,001% рубидия.

Рубидий широко используется в электронике, специальном стекле и аэрокосмической промышленности. Металл имеет разнообразные военные, технологические и гражданские применения. В частности, ионы рубидия могут помочь улучшить производительность перовскитных солнечных элементов, тогда как сверхточные атомные часы на основе рубидия теряют менее 1 секунды каждые 3.7 млн лет ( 😊 ). Хлорид рубидия используется в визуализации опухолевых клеток для медицинских исследований.

Китай сталкивается со значительными проблемами в разработке ресурсов рубидия, включая низкое содержание руды, сложные условия добычи и зависимость от импорта.

В Китайской геологической службе ресурсов цветных металлов заявляли, что Китай входит в число крупнейших мировых держателей запасов рубидия, 97% из них находятся в низкосортных месторождениях твердых пород, что затрудняет добычу. Оставшиеся 3% находятся в соляных озерах и в геотермальных водах по всему Тибетскому автономному району и провинции Цинхай.

«Хотя Китай является крупным мировым производителем рубидия, его промышленность в значительной степени зависит от импортных руд», - сказал Хэ. «В 2021 году Китай импортировал 19 500 тонн концентрата рубидия с долей внешних закупок 66,3% - в основном из Канады и Зимбабве».

По мнению геологов, поскольку минералы стали центром внимания в конкуренции между крупными державами, Китай должен дать высокий приоритет безопасности цепочки поставок с помощью «ресурсной дипломатии».

Группа электрохимического разделения ISL преодолела теоретические и практические препятствия в производстве высокочистого хлорида рубидия. Была разработана сложная модель, которая выявила закономерности распределения рубидия в процессе производства калийной соли, определив причины сопротивления рубидия обогащению. Были выявлены оптимальные концентрации. Модель также предсказывает поведение следов рубидия в сложных средах, предлагая новые методы изучения минеральных элементов соленых озер.

Исследователи разработали комплексный процесс, который охватывает промывку руды с выщелачиванием рубидия, обогащение, экстракцию растворителем и последующую очистку. Они извлекли 99,9% чистого хлорида рубидия из крайне низкосортных источников хлорида калия из соляного озера Кархан в провинции Цинхай.

Несмотря на низкую концентрацию рубидия в водах озера, процесс может быть экономически эффективным. Исследование 2022 года показало, что общие производственные затраты на получение хлорида рубидия, составляют около трети от его рыночной цены.

Нововведение может снизить зависимость Китая от импорта данного металла и повысить стратегическую автономность страны по части критически важных минералов.

по материалам SCMP

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теги: стратегически важные металлы рубидий Китай химия микроэлектроника

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