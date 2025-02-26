Микроэлектроника: США нужны редкие металлы, России есть, что предложить

26.02.2025, MForum.ru

США и Россия начали обсуждать возможности сотрудничества в области редких металлов РМ и их подмножества - редкоземельных элементов (РЗЭ). В 2025 году в России запущен нацпроект «Новые материалы и химия», цель которого – кратно увеличить производство высокотехнологичных материалов на базе РМ и РЗЭ. Тему предлагают Ведомости.

По данным Минприроды РФ в России суммарные запасы РЗЭ составляют 658 млн тонн, из них РЗЭ – 28.5 млн т. Это меньше, чем в Китае, но больше, чем в любой другой стране мира.

Геологическая служба США также ставит РФ на 2 место в мире по запасам РЗЭ. Что касается добычи, то доля рынка РФ – лишь 2% от общемировой. То есть добыча и производство РЗЭ в России находится на диспропорционально (объемам запасов) низком уровне.

В основном, все сводится к добыче и переработке лопаритовых руд Ловозерского месторождения в Мурманской области. Концентрат с Ловозерского ГОКа (Росатом) поступает на гидрометаллургическую переработку на СМЗ (Соликамский магниевый завод), продукция которого – карбонаты РЗМ. В Росатом недра (Росатом) добывают РМ и РЗЭ, собираются запустить разделительное производство РЗЭ на Соликамском заводе с планами запуска в 2025 году.

Ранее разделением занимались в Эстонии и Казахстане, соответственно, после развала СССР технология была утрачена. Технологию уже разработали заново, и в 2026 году в Росатоме планируют объемы выпуска РЗЭ – до 2500 тонн в год. Для этого в ГОК и СМЗ вложат примерно 10 и 7.5 млрд руб.

Пока что производить планируют лантан, церий, неодим, празеодим и концентраты самария, гадолиния и европия.

Были и другие проекты по добыче РЗЭ в РФ – планы освоения Томторского месторожения, Якутия; Ак-Сугский участок в Туве – они сейчас практически заморожены. Благо можно было покупать концентраты в нескольких южноамериканских странах.

Переработкой РЗЭ, кроме Росатома занимался, кажется, и Норникель.

Здесь и существует возможность сотрудничества с США – можно привлечь зарубежных инвесторов, например, американских, чтобы быстрее наладить добычу и переработку.

Американцев более всего интересуют неодим и празеодим, лантан и церий. Они нужны в немалых объемах для создания военных кораблей, другой современной техники, электромобилей, ветряков и т.п.

В 2023-2025 годы США столкнулись с ужесточением экспортного контроля Китая по части поставок некоторых РМ (галлий, германий, вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий), при этом на долю Китая приходилось до 80% рынка.

Китай не только владелец крупнейших разведанных запасов, но еще и крупнейшие мощности в мире по разделению/очистке РМ, включая РЗЭ. Эти операции Китай годами проводил в том числе в интересах США, Австралии, Японии. Поэтому Китаю легко доставить дискомфорт США, контролируя поставки РМ. Что и заставляет США активно искать альтернативы не только в виде наращивания собственного производства, но и в виде притязаний на Мексику, Канаду, Гренландию, владеющих немалыми запасами РЗЭ, а также прикидывать возможности размещения экологически не самых чистых производств по разделению/очистке в таких странах, как Россия и Украина. Отсюда и последние инициативы Вашингтона.

А вот в Малайзии, например, в последние 2 года активно обсуждают возможность запрета экспорта РЗЭ.

Небольшая справка по классификации редких металлов РМ.

Прежде всего, единой международной классификации и списка РМ не существует. Как правило, для отнесения того или другого металла к редкому, используют такие категории:

🔸 низкая распространенность в коре Земли

🔸 сложность добычи или переработки

🔸 ограниченное промышленное применение

🔸 геополитическая дефицитность

Соответственно, к РМ относят 30-50 элементов, в российской традиции – обычно около 36.

Зачастую РМ делят на следующие подкатегории:

🔹 РЗЭ (17), список ниже;

🔹 тугоплавкие (титан, цирконий, гафний, ниобий, тантал, вольфрам, молибден - 7),

🔹 рассеянные, не образующие руд (галлий, германий, индий, таллий, селен, теллур, рений - 7),

🔹 легкие с ограниченной доступностью (литий, бериллий, рубидий, цезий - 4);

🔹 благородные (платина, родий, иридий, палладий - 4)

🔹 радиоактивные редкие (уран, торий, технеций, плутоний- 4)

🔹 другие, прежде всего, дефицитные (ванадий, кобальт, кадмий, олово – 4)

Получилось 47. Иногда к ним еще добавляют ртуть, сурьму, полоний, радий – тогда будет 51.

РЗЭ – подгруппа РМ из 17 элементов

1. Скандий (Sc, атомный номер 21)

2. Иттрий (Y, 39)

Лантаноиды:

3. Лантан (La, 57)

4. Церий (Ce, 58)

5. Празеодим (Pr, 59)

6. Неодим (Nd, 60)

7. Прометий (Pm, 61)

8. Самарий (Sm, 62)

9. Европий (Eu, 63)

10. Гадолиний (Gd, 64)

11. Тербий (Tb, 65)

12. Диспрозий (Dy, 66)

13. Гольмий (Ho, 67)

14. Эрбий (Er, 68)

15. Тулий (Tm, 69)

16. Иттербий (Yb, 70)

17. Лютеций (Lu, 71)

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: тренды микроэлектроника редкие металлы редкоземельные металлы редкоземельные элементы РЗМ РЗЭ

--