Микроэлектроника: Китай объявил об экспортном контроле на 5 металлов

MForum.ru
04.02.2025,
Это произошло практически сразу после того, как вступил в силу дополнительный 10%-й тариф на китайские товары, введенный президентом США Трампом, сообщает Reuters.
Речь идет о таких металлах, а также изделиях, их содержащих как вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий.
Это расширяет список минералов, поставки которых в США ограничены Пекином с 2023 года. В частности, ранее был запрещен экспорт в США таких металлов как сурьма, галлий и германий, а для ряда стран на эти металлы были введено лицензирование. С тех пор экспорт в Японию, Индию и Южную Корею возобновился, но не без проблем.
С 1 августа 2023 года требуются экспортные разрешения на экспорт галлия и германия – весьма востребованных в полупроводниковой промышленности. До запрета США импортировали из Китая до 70% галлия и германия, а также 80% всех РЗЭ.
В октябре 2023 года Китай заявил, что вводит практику экспортных разрешений на экспорт ряда графитовых продуктов, прежде всего, высококачественного графита, используемого в аккумуляторах для электромобилей и в ядерной промышленности.
В декабре 2023 года Китай запретил экспорт технологий производства магнитов на базе редкоземельных металлов, добавив его к запрету на экспорт технологий разделения и извлечения важнейших материалов.
Это болезненные для США меры, поскольку Китай контролирует 60-80% мирового производства РЗЭ. Кроме прямых запретов экспорта или введения практики получения разрешений на экспорт, в Китае усиливают контроль над цепочками поставок некоторых металлов.
Это касается, например, усиления контроля над поставками лития. Кроме того, Китай ранее ввел ограничения на экспорт титановых сплавов.
Все это будет иметь последствия в виде более активного развития рядом стран собственной геологоразведки, горнодобычи и строительства перерабатывающих предприятий и предприятий металлургии и химической промышленности.
США, например, активно развивают добычу РЗЭ в Австралии и Канаде, и понемногу восстанавливают собственное производство (например, проект MP Materials в Калифорнии).
Также будет расти интерес к подводной добыче металлов, что подхлестнет развитие подводной робототехники, прежде всего, интервенционного типа, включая резидентную, глубоководную. Например, в Японии ведут пробную подводную добычу конкреций, содержащих такие ценные металлы, как марганец, никель, кобальт и медь на шельфе.
Соответствующие разработки подводных роботов для сбора конкреций полиметаллической морской руды осуществляет канадская Impossible Metals. Менее экологичным способом – с использованием дноуглубительных технологий предлагает пользоваться американская The Metal Company.
Международное управление по морскому дну (ISA) выделило Индии участок площадью 75 000 кв. км в Центральной части бассейна Индийского океана для разведки полиметаллических конкреций на морском дне в рамках 15-летнего контракта. По предварительным оценкам, ресурсный потенциал полиметаллических конкреций составляет 380 миллионов тонн.
Так что и в этой области можно ожидать слома старых и массовой перестройки цепочек поставок, снижения стабильности поставок, роста цен и обособления отдельных стран и блоков.
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теги: микроэлектроника экспортный контроль
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