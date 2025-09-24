Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально

MForum.ru
24.09.2025,
Компания Samsung Display сообщила, что в iQOO 15 будет применен OLED-экран разрешением 2K. Новинка станет первым в мире телефоном, оснащенный дисплеем нового поколения. Следующим устройством с таким экраном станет Galaxy S26 Ultra, выход которого ожидается в январе 2026 года.
По словам Samsung, в основе OLED-панелей используются новейшие светящиеся материалы компании, разработанные для повышения четкости экрана и энергоэффективности. По сравнению с предыдущими панелями максимальная яркость была увеличена на 740%, энергопотребление снизилось на 44%. Срок службы светящегося материала увеличен на 50%, а общая эффективность повысилась на 76%.
Существенным изменением стало удаление традиционного слоя поляризатора, который увеличивает коэффициент пропускания света, снижает потери энергии и повышает яркость изображения. Кроме того, в 2025 году LEAD technology была удостоена звания “Дисплей года” по версии Общества информационных дисплеев (Society for Information Display). В ней особое внимание уделяется конструкции с низким энергопотреблением, экологически чистым материалам, более четкой цветопередаче и дифференцированному дизайну, что делает ее новым стандартом в OLED-панелях.
iQOO 15 - первый смартфон, оснащенный таким дисплеем, который позиционирует его как демонстрацию передовых экранных инноваций Samsung. Компании и ранее сотрудничали, но это знаменует начало более тесного сотрудничества в области визуальных технологий. Новый флагман iQOO теперь будет сочетать в себе лидирующий OLED-дисплей Samsung с другим оборудованием премиум-класса, обеспечивая баланс дизайна, четкости и производительности.
Продажи iQOO 15 в Китае начнутся в октябре. Это будет смартфон, ориентированный на высокую производительность, оснащенный процессором Snapdragon 8 Elite 5-го поколения и аккумулятором емкостью около 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. На изображении, недавно опубликованном брендом, было видно, что он будет оснащен задней панелью, меняющей цвет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Рынок смартфонов в Индии восстановился в 2q2025 после медленного роста в начале 2025 года / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон iQOO Z10 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru