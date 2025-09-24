Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально

24.09.2025, MForum.ru

Компания Samsung Display сообщила, что в iQOO 15 будет применен OLED-экран разрешением 2K. Новинка станет первым в мире телефоном, оснащенный дисплеем нового поколения. Следующим устройством с таким экраном станет Galaxy S26 Ultra, выход которого ожидается в январе 2026 года.

По словам Samsung, в основе OLED-панелей используются новейшие светящиеся материалы компании, разработанные для повышения четкости экрана и энергоэффективности. По сравнению с предыдущими панелями максимальная яркость была увеличена на 740%, энергопотребление снизилось на 44%. Срок службы светящегося материала увеличен на 50%, а общая эффективность повысилась на 76%.

Существенным изменением стало удаление традиционного слоя поляризатора, который увеличивает коэффициент пропускания света, снижает потери энергии и повышает яркость изображения. Кроме того, в 2025 году LEAD technology была удостоена звания “Дисплей года” по версии Общества информационных дисплеев (Society for Information Display). В ней особое внимание уделяется конструкции с низким энергопотреблением, экологически чистым материалам, более четкой цветопередаче и дифференцированному дизайну, что делает ее новым стандартом в OLED-панелях.

iQOO 15 - первый смартфон, оснащенный таким дисплеем, который позиционирует его как демонстрацию передовых экранных инноваций Samsung. Компании и ранее сотрудничали, но это знаменует начало более тесного сотрудничества в области визуальных технологий. Новый флагман iQOO теперь будет сочетать в себе лидирующий OLED-дисплей Samsung с другим оборудованием премиум-класса, обеспечивая баланс дизайна, четкости и производительности.

Продажи iQOO 15 в Китае начнутся в октябре. Это будет смартфон, ориентированный на высокую производительность, оснащенный процессором Snapdragon 8 Elite 5-го поколения и аккумулятором емкостью около 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. На изображении, недавно опубликованном брендом, было видно, что он будет оснащен задней панелью, меняющей цвет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

