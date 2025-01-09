Микроэлектроника: В Стенфордском институте придумали замену меди для тонких соединений в чипах

MForum.ru
09.01.2025,
Чем тоньше становятся проводники в чипах по мере сокращения размеров узлов, тем хуже проводят ток традиционные металлы, прежде всего, медь. Это затрудняет сокращение размеров проводников, что требуется для дальнейшего наращивания плотности размещения узлов на кристалле.
В Стенфордском университете показали, что топологический полуметалл фосфид ниобия в виде тонкой пленки толщиной в несколько атомов, проводит электричество по своей поверхности лучше, чем пленка меди, если толщина слоя становится меньше 5нм.
Для формирования на кристалле пленок фосфида ниобия не требуется существенных изменений традиционной технологии, в частности, пленки можно синтезировать при сравнительно низких температурах – около 400°С.
Фосфат ниобия, если дойдет дело до его массового применения, не вытеснит медь из микроэлектронного производства, поскольку его «особые качества» проявляются лишь в тонких пленках. Возможно, что ученые найдут и другие полуметаллы, которые покажут еще более интересные возможности.
По материалам Engineering Stanford
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теги: микроэлектроника материалы
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