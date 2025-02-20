Микроэлектроника: Микрон расскажет об импортзамещении материалов

MForum.ru
20.02.2025,
На 3-м Форуме будущих технологий: Новые материалы и химия, который проходит в Москве 20-21 февраля 2025 года Микрон (ГК Элемент, резидент Технополис Москва) представил сообщение по текущим итогам импортзамещения высокочистых химических материалов и газов, применяемых в производстве.
Интересен уже сам факт того, что эти работы ведутся, впрочем, это не новость, это мы уже обсуждали ранее. Интересно было узнать конкретику. В частности, какие именно материалы и газы удалось заместить, какую долю они занимают в общем объеме закупаемых Микроном материалов и газов? Что получается по цене и качеству. И так далее.
Если кто-то располагает подробностями, которые можно публиковать - поделитесь пожалуйста!
В целом известно, что в этом проекте Микрон участвует 16 предприятий и научных учреждений.
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теги: материалы импортзамещение Микрон микроэлектроника
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