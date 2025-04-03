Микроэлектроника: Китайские компании хотят закупить чипы Nvidia на $16 млрд

MForum.ru
03.04.2025,
Это утверждает Reuters со ссылкой на Information. Речь идет о таких крупных китайских компаниях, как ByteDance, Alibaba Group и Tencent Holdings, которые разместили заказы на серверные чипы Nvidia H20 на сумму не менее $16 млрд, сообщило агентство.
В феврале 2025 года Reuters уже сообщало о всплеске заказов на H20 – самый передовой из процессоров Nvidia, которые разрешено закупать Китаю в рамках экспортного контроля США. Это связывают с растущим спросом на недорогие модели ИИ китайского стартапа DeepSeek.
В марте H3C, один из крупнейших китайских производителей серверов, предупреждал о возможном дефиците чипов H20.
Экспорт в Китай самых передовых чипов Nvidia запрещен в 2022 году. В то же время, периодически в западных СМИ публикуются материалы, из которых следует, что китайские компании подозревают в закупках чипов Nvidia, подпадающих под экспортные санкции.
Несмотря на это, и на появление китайских чипов ИИ, Китай остается важнейшим рынком для компании Nvidia. Компания сообщает о годовой выручке в $17.11 млрд из этого региона (включая Гонконг) в 2025 финансовом году.
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теги: микроэлектроника ИИчипы чипыИИ
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