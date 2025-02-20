Микроэлектроника: Lam Research представляет два новых инструмента для производства ИИ-чипов

20.02.2025, MForum.ru

Lam Research представила 2 новых инструмента для создания усовершенствованных ИИ-чипов, компания старается использовать момент для расширения ассортимента, чтобы нарастить выручку.

ALTUS Halo – это новый инструмент, который предназначен для осаждения молибдена в условиях массового полупроводникового производства. Он позволяет создавать высокоточные и низкоомные покрытия из молибдена без пустот. Эти машины уже закупила Micron.

Akara – вторая новинка, инструмент для травления (etching tool), которая позволяет удалять нежелательные материалы с поверхности пластины.

Поскольку рост интереса к ИИ порождает спрос на полупроводники, этим с удовольствием пользуются и вендоры производственного оборудования, прежде всего ASML, Applied Materials, KLA Corp., Tokуo Electron и другие.

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теги: тренды микроэлектроника производственное оборудование

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