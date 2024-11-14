Микроэлектроника: В ASML надеются на рост спроса на свои решения вплоть до 2030 года

14.11.2024, MForum.ru

В компании ASML уверены в росте востребованности средними темпами 8-14% в год в следующие 5 лет потому, что бум в области ИИ подстегивает спрос на ее самые передовые инструменты.

Для этого компании придется масштабировать производство машин EUV в ближайшие годы.

ASML ожидает выручку в размере 44-60 млрд евро к 2030 году и валовую прибыль в размере 56-60%.

Компания могла бы заработать куда больше, если бы ей не приходилось соблюдать экспортные ограничения США и Нидерландов на продажи своих решений в Китай. ASML разрешено поставлять в Китай только сравнительно «старые» продукты – DUV, работающие по «сухой» технологии.

Шесть последних кварталов доля продаж решений ASML в Китай превышала 40% общей выручки компании, в ASML ожидают сокращения этой доли до 20% в ближайшие кварталы.

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теги: производственное оборудование фотолитография ASML микроэлектроника

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