Микроэлектроника: В ASML надеются на рост спроса на свои решения вплоть до 2030 года

MForum.ru
14.11.2024,
В компании ASML уверены в росте востребованности средними темпами 8-14% в год в следующие 5 лет потому, что бум в области ИИ подстегивает спрос на ее самые передовые инструменты.
Для этого компании придется масштабировать производство машин EUV в ближайшие годы.
ASML ожидает выручку в размере 44-60 млрд евро к 2030 году и валовую прибыль в размере 56-60%.
Компания могла бы заработать куда больше, если бы ей не приходилось соблюдать экспортные ограничения США и Нидерландов на продажи своих решений в Китай. ASML разрешено поставлять в Китай только сравнительно «старые» продукты – DUV, работающие по «сухой» технологии.
Шесть последних кварталов доля продаж решений ASML в Китай превышала 40% общей выручки компании, в ASML ожидают сокращения этой доли до 20% в ближайшие кварталы.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: производственное оборудование фотолитография ASML микроэлектроника
--
Публикации по теме:
13.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: AMD подтверждает сокращение 4% персонала / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: ЕС инвестирует $142 млн в Нидерландах для производства фотоники / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония представила план на $65 млрд для поддержки отечественной индустрии микроэлектроники / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай ломает прогнозы западных аналитиков в отношении перспектив глобального рынка микроэлектроники / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Вьетнам расширяет присутствие на мировом рынке упаковки чипов / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru
07.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о чипсете Kirin 9100 / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Honor 300 с зарядкой 100 Вт замечен в базе 3С / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен прочный Honor X9c с аккумулятором емкостью 6600 мАч и камерой 108 Мп / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT7 Pro — флагман с режимом подводной фотосъемки / MForum.ru
05.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024) / MForum.ru
04.11. [Новинки] Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 9 Pro будет поддерживать рекордную частоту обновления экрана / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею / MForum.ru