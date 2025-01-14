Микроэлектроника: Правительство Тайваня разрешило TSMC производить чипы 2нм за рубежом

14.01.2025, MForum.ru

Об этом заявил министр экономики Тайваня Куо на правительственной конференции, сообщает Tom’s hardware по информации Taipei Times. Ранее правительство Тайваня запрещало производить чипы на основе новейших техпроцессов за пределами Тайваня, считая технологическое преимущество «Кремниевым щитом» страны. На Тайване надеялись, что технологический отрыв будет стимулом для США и союзников защищать Тайвань в случае каких-либо военных действий материкового Китая. В рамках этих правил зарубежное производство микросхем должно было отставать от тайваньского, минимум, на 2 поколения.

Что-то изменилось, и Тайвань опускает свой щит. Теперь формально TSMC может официально экспортировать процесс N2. Вот только в США еще нет фабов TSMC, которые могли бы производить кристаллы по данному техпроцессу. Компания строит такой фаб, но его готовность ожидается ближе к концу десятилетия.

Как объясняют это решение на Тайване?

«Времена изменились», - заявил Куо, «частный бизнес должен принимать собственные деловые решения, основанные на собственном технологическом прогрессе. Основной принцип заключается в том, что бизнес может получать прибыль от своих зарубежных инвестиций. TSMC строит заводы в США с целью обслуживания клиентов из США, поскольку 60% мировых компаний по разработке микросхем базируются в США».

На текущий момент времени TSMC производит чипы по технологиям серии N4 (класс 4 нм) на первой фазе Fab21 в Аризоне. Как ожидается, следующий модуль компании, фаза 2, сможет производить чипы по техпроцессу 3 нм и должен быть запущен в эксплуатацию в 2028 году. Теоретически TSMC может установить на этой фазе более современное производственное оборудование, ориентированное на технологии N2. Впрочем, пока что озвученные планы компании включают A16 и N2 на третьем этапе Fab21 к концу десятилетия. Общий объем инвестиций в Аризоне превышает $65 млрд.

В то же время на Тайване у TSMC уже, минимум, две площадки смогут производить чипы 2нм уже в 2025-2026 году.

Как и в других странах, в Тайване обеспокоены возможными существенными изменениями в политике США в связи с ожидаемым приходом к власти президента Трампа. Министр Кио подчеркнул, что надеется на то, что новая политика США окажет минимальное воздействие на тайваньских экспортеров, которые извлекают выгоду из торговой войны США и Китая. В частности, тайваньские производители постепенно заменяют китайских поставщиков на рынке США, наращивают производство в США и на Тайване. В частности, Кио отметил, что какой бы не была политика Трампа, она не будет иметь больших влияний на мировую торговлю, поскольку его президентство ограничено 4-мя годами. Смелое заявление, но не факт, что реалистичное.

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теги: микроэлектроника Тайвань техпроцессы 2нм TSMC

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