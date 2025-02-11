Микроэлектроника: Редкоземельные элементы - геополитический аспект

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Микроэлектроника: Редкоземельные элементы - геополитический аспект

11.02.2025, MForum.ru

Сегодня Ведомости (https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2025/02/11/1091318-zachem-trampu-redkozemelnie-elementi-ukraini) публикуют статью Андрея Конопляника, члена научного совета РАН, посвященную теме редкоземельных элементов, РЗЭ (не путать с редкими металлами). Приведу ряд любопытных цифр из нее:

📌 Для ветроэлектростанции требуется 171 кг РЗЭ на 1 МВт мощности, для 1 подлодки – более 4 т РЗЭ.

Рентабельные для разработки запасы РЗЭ на планете сейчас оцениваются примерно в сотню с копейками миллионов тонн.

К счастью, РЗЭ есть практически везде на планете, где-то больше, где-то меньше.

К несчастью, их добыча и выделение подразумевает интенсивное использование химии, токсичные отходы, поэтому далеко не все страны спешат заниматься этими операциями на своей территории, предпочитая закупать РЗЭ у других стран.

Автор статьи предлагает такие оценки Топ-10 запасов РЗЭ, в млн т:

  • 44 – Китай
  • 22 – Вьетнам
  • 21 – Бразилия
  • 10 – Россия
  • 6.9 – Индия
  • 5.7 – Австралия
  • 1.8 – США
  • 1.5 – Гренландия
  • 0.89 – Танзания
  • 0.83 – Канада

Мировая добыча РЗЭ растет, причем стремительно. Еще в 2018 году это было всего 190 тыс. т, по итогам 2023 года добыто 350 тыс. т. Китай добывает по 240 тыс. т в год, такими темпами ему хватит запасов более, чем на 100 лет. США добывают 43 тыс. т, запасов хватит максимум на 50 лет, так что для страны принципиально важно хотя бы удвоить свои запасы (Гренландия + Канада вполне решат эту задачу).

Крупные добытчики РЗЭ, в тыс. т, топ-7:

  • 240 – Китай
  • 43 – США
  • 38 – Мьянма (основная часть уходит в Китай)
  • 18 – Австралия
  • 7.1 – Таиланд
  • 2.9 – Индия
  • 2.6 – Россия

Итого на долю Китая приходится 60% производства и 40% запасов. Китай может добывать и больше, сейчас добыча ограничена гос. квотами. Можно говорить о контроле мирового рынка РЗЭ Китаем.
Тем более, что в Китае сконцентрировано 85% производственных мощностей по переработке РЗЭ (крепкие люди, эти китайцы, а может быть их просто никто не спрашивает). Даже добытые в США РЗЭ перерабатываются в готовую продукцию в Китае. В итоге, на долю Китая приходится 80% импорта РЗЭ в США. А Япония, Британия, ЕС получают РЗЭ только из Китая и Австралии.

Причины этой ситуации:

🔸 «низкие экологические и климатические стандарты защиты» в Китае (проще говоря - клали они на экологию, когда речь идет о контроле мирового рынка),

🔸 дешевый труд (с годами стал не столь уж дешевым),

🔸 минимум бюрократии при согласовании инвестпроектов,

🔸 господдержка китайской промышленности,

🔸 низкая кредитная ставка

В этих условиях в США могут рассматривать, в частности, Украину – как возможность организовать на ее территории, как добычу, так и «грязную» переработку концентратов РЗЭ в необходимые США металлы, - уверен автор.

На мой взгляд, для этого не менее, если не более, США подойдет и Индия, и, в значительной степени, Австралия. Но и украинский вариант вполне вписывается в современную геополитику.

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теги: микроэлектроника резкоземельные элементы РЗЭ геополитика тренды

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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