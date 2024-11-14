Микроэлектроника: Аквариус вложит 2 млрд рублей в производство печатных плат полного цикла

MForum.ru
14.11.2024,
Об этом сегодня пишет CNews. Производство планируют развернуть в технопарке Ленинский под Москвой, за районом Расторгуево (на поле между деревней Петрушино и ЖК Суханово Парк), это, соответственно, Ленинский район Московской области. Росатом выступает якорным инвестором строительства технопарка.
В Подмосковье дали старт строительству индустриального парка «Ленинский». На его территории будет запущен флагманский проект GS Group, «Росатома» и ГК «Аквариус» по производству радиоэлектронной продукции для критической информационной инфраструктуры, в том числе аэрокосмической отрасли, сложной медицинской и электронной техники, - сообщала пресс-служба GS Group в октябре 2024 года.
Инвестиции партнеров предусматривают вложения также в производство необходимых для производства плат реактивов. То есть задумывается производство печатных плат полного цикла.
Ранее, в июне 2024 года об этом проекте уже рассказывали CNews и КоммерсантЪ, тогда еще без конкретной цифры инвестиций, но с другими интересными подробностями.
В частности, говорилось, что проект будет с участием НПО КИС, дочки Росатом. Более того, в контексте проекта упоминалась еще и калининградская GS Group.
Формат проекта предполагался – совместное предприятие. Росатом, по логике, выступит не только соучредителем, но и якорным заказчиком этого предприятия.
GS Group, в свою очередь, рассказывала о планах производства печатных план к 2026 году.
Об этом проекте вроде бы слышали в Fplus, Алексей Мельников летом 2024 года подтвердил CNews, что речь идет о 28-слойных печатных платах 7-го класса точности.
В общем, интересный проект, жаль, что пока мало о нем деталей, но спасибо коллегам-журналистам и на этом.
Будут ли российские платы конкурентоспособными по цене?
Зависит от масштабов производства, но вряд ли. Учитывая якорного заказчика, более важным будет контролируемость производства, его доступность и российскость.
Будет ли это контрактное производство или оно станет обслуживать интересы только Росатома и GS Group?
Мне представляется вполне вероятным, что внешние заказы предприятие тоже сможет обслуживать, но это пока что не более, чем гипотеза.
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теги: производство печатных плат Аквариус Росатом GS Group микроэлектроника
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