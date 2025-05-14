Российская электроника: В АРПЭ оценили российский рынок серверов и говорят, что он сокращается второй год подряд

14.05.2025, MForum.ru

Мало того, в 2024 году сокращение было более значительным, чем годом ранее.

Вот цифры: в 2024 году в РФ было реализовано 147,95 тысяч серверов всех типов (-15,1% гг).

В деньгах рынок успокоительно рос – на 1.4% гг до $1,78 млрд. В АРПЭ это объясняют ростом доли новых поколений процессоров (более дорогих) и появлением серверов с более дорогими конфигурациями. Это привело к росту средней цены сервера, наряду с ростом логистических и производственных изделий. Сказался и курс доллара.

Предлагаемый вывод: фактор импортзамещения начал ослабевать, «приблизившись к пределам, которые определяются потенциалом регулируемых рынков, возможностями разработки и экономикой производства». В 2024 году доля российских производителей серверов достигла 43,0%, что лишь на 1,7% больше аналогичного показателя годичной давности.

Основной моделью работы российских вендоров является локализация производства на территории страны серверов зарубежной разработки. В силу ценовой конкуренции такой подход не позволяет российскому производству выйти за границы регулируемых рынков.

Вместе с тем, растет импорт в РФ серверного оборудования под собственными торговыми марками, что позволяет российским компаниям организовать авторизованный канал поставок и техподдержки.

«Поскольку в регулировании государственных закупок нет требований к отечественной разработке, локализация производства осуществляется путем приобретения соответствующей конструкторской документации у иностранной ODM-компании с дальнейшим размещением производства на территории РФ и включением продукции в Реестр российской промышленной продукции, - отмечает исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. – Технологически локализация представляет собой монтаж компонентов на печатные платы, изготовление корпусов, сборку и тестирование оборудования. Использование российских компонентов ограничено позициями, которые не влияют на схемотехнику серверных плат».

По оценке АРПЭ в текущем году на российском рынке серверов ожидается стагнация, а рост возобновится, когда находящееся в эксплуатации оборудование потребует замены. Спрос на российские разработки будет стимулироваться в основном регулированием рынка КИИ, которое формируется в настоящее время.

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