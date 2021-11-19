"Сделано в России": Яндекс становится еще одним участником быстро растущего рынка российских серверов

MForum.ru
19.11.2021,
На рынке серверов появился еще один участник, претендующий на ощутимую долю - это Openyard - бренд совместного предприятия Яндекса и Ланита, доли в котором также должны получить Gigabyte и ВТБ. Об этом сообщают Forbes и Яндекс. Ланит обеспечит дистрибуцию и сервисное обслуживание. ВТБ станет основным финансовым инвестором. Яндекс и Gigabytr обеспечат для проекта патенты и технологии, а также разработку.
Собирает сервера пока что зеленоградский контрактный производитель - "АЛТ Мастер", в 2022 году планируется перевести их производство на собственное предприятие под Рязанью с мощностью до 60 тысяч серверов в год. Участники СП готовы инвестировать в производство более 1 млрд рублей.
Одним из основных потребителей этой продукции на первых порах будет сам Яндекс. Выпущены первые 200 серверов, после их тестирования, планируется их активно использовать, в частности, для расширения Yandex.Cloud.
Также планируется продажа этих серверов участникам рынка в B2B и B2G сегментах.
Серверы спроектированы для работы в больших ЦОД, где требуется высокая производительность и энергоэффективность. В Yandex говорят, что Openyard стал первым производителем серверов в России, который использует новейшие серверные процессоры AMD EPYC Milan наряду с Intel Ice Lake.
"Зарубежность" процессоров снизит конкурентоспособность решений совместного предприятия, по крайней мере в сегменте B2G.
Конкуренция за растущий рынок серверов и СХД в России быстро обостряется, число участников, заявляющих о "российском происхождении" выпускаемых ими серверов того и гляди превысит десяток. Формат "совместное предприятие" далеко не всегда в истории оказывался успешным, у партнеров со временем могут накопиться взаимные претензии и недовольство. Вместе с тем, партнерства - это хороший способ для быстрого старта.
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теги: сделано в России собрано в России отечественная вычислительная техника российские серверы Яндекс Yandex
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