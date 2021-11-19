"Сделано в России": Яндекс становится еще одним участником быстро растущего рынка российских серверов

MForum.ru

"Сделано в России": Яндекс становится еще одним участником быстро растущего рынка российских серверов

19.11.2021, MForum.ru

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На рынке серверов появился еще один участник, претендующий на ощутимую долю - это Openyard - бренд совместного предприятия Яндекса и Ланита, доли в котором также должны получить Gigabyte и ВТБ. Об этом сообщают Forbes и Яндекс. Ланит обеспечит дистрибуцию и сервисное обслуживание. ВТБ станет основным финансовым инвестором. Яндекс и Gigabytr обеспечат для проекта патенты и технологии, а также разработку.

Собирает сервера пока что зеленоградский контрактный производитель - "АЛТ Мастер", в 2022 году планируется перевести их производство на собственное предприятие под Рязанью с мощностью до 60 тысяч серверов в год. Участники СП готовы инвестировать в производство более 1 млрд рублей.

 

 

Одним из основных потребителей этой продукции на первых порах будет сам Яндекс. Выпущены первые 200 серверов, после их тестирования, планируется их активно использовать, в частности, для расширения Yandex.Cloud.

Также планируется продажа этих серверов участникам рынка в B2B и B2G сегментах.

 

 

Серверы спроектированы для работы в больших ЦОД, где требуется высокая производительность и энергоэффективность. В Yandex говорят, что Openyard стал первым производителем серверов в России, который использует новейшие серверные процессоры AMD EPYC Milan наряду с Intel Ice Lake.

"Зарубежность" процессоров снизит конкурентоспособность решений совместного предприятия, по крайней мере в сегменте B2G.

 

 

Конкуренция за растущий рынок серверов и СХД в России быстро обостряется, число участников, заявляющих о "российском происхождении" выпускаемых ими серверов того и гляди превысит десяток. Формат "совместное предприятие" далеко не всегда в истории оказывался успешным, у партнеров со временем могут накопиться взаимные претензии и недовольство. Вместе с тем, партнерства - это хороший способ для быстрого старта.

Пресс-релиз Yandex

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теги: сделано в России собрано в России отечественная вычислительная техника российские серверы Яндекс Yandex

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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