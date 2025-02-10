Оценки рынка: Продажи ПК в РФ в 2024 году выросли на 22% до 3 млн штук

10.02.2025, MForum.ru

Такие оценки представила М.видео-Эльдорадо, ими делятся Ведомости. В 2023 году согласно той же оценки, объем продаж составил 2.5 млн штук. В денежном выражении рост был меньше – с 64,5 млрд руб. в 2023 году до 71 млрд руб. в 2024 году. То есть всего 10%, практически на размер инфляции (по данным Россстата), то есть по факту цены на ПК ощутимо снизились. Даже без учета инфляции, средняя цена на ПК в 2024 году сократилась на 10% - с 26 100 до 23 000. Эту оценку подтверждают данные аналитического центра Чек индекс – медианная цена ПК составила 36 380 руб. (-12% гг), а число покупок ПК выросло на 29%.

Снижение средней цены можно связать, прежде всего, с увеличением доли сборных компьютеров и усилением позиций «произведенных в России» компьютеров и китайских брендов. На готовые решения спрос снизился. По данным Марвел-дистрибуции в 2024 году было продано 806,5 тыс. готовых системных блоков на 38,4 млрд рублей, а в 2023 году их число составило 876,7 тыс. на 38,6 млрд (можно констатировать подорожание системных блоков в абсолютном выражении и их фактическое удешевление с учетом инфляции). Скорее всего, этот тренд сохранится – будут пользоваться спросом бюджетные решения, а также сборные под заказ изделия, в том числе с использованием вторичного рынка компонентов.

В 2025 году можно предположить рост проникновения на российский рынок китайских брендов, а также рост популярности российских моделей. Количество покупок ПК все еще может расти, хотя отложенный спрос во многом реализовался.

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теги: рынок ПК оценки прогнозы вычислительная техника персональные компьютеры

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