Микроэлектроника: IC Insights прогнозирует замедление роста рынка микропроцессоров в 2022 году

24.02.2022, MForum.ru

Рост рынка микропроцессоров в 2022 году замедлится после роста последних лет, который был вызван бурным ростом рынка микропроцессоров для смартфонов. Как ожидается, общий объем рынка микропроцессоров в этом году вырастет на 7% на фоне роста рынка микропроцессоров для смартфонов на 10%. В 2021 году этот сегмент вырос на 31%. Будет также наблюдаться скромный рост рынка чипов для компьютеров и встраиваемых микропроцессоров.

Общий объем продаж микропроцессоров в 2021 году вырос на 14% до рекордного уровня в $102,9 млрд, в 2020 году он вырос на 16%. Это можно связать с так называемыми "антиковидными мерами", которые привели к росту спроса на персональные компьютеры и смартфоны с большим экраном из-за возросшей зависимости населения от интернета.

Ожидается, что общемировой объем продаж микропроцессоров в 2022 году на 7% приведет к росту рынка до рекордных $110,4 млрд. При этом отгрузки микропроцессоров вырастут на 6% до 2,6 млрд штук, прогнозирует IC Insights.

Рост сегмента рынка микропроцессоров для смартфонов на 10% нарастит этот сегмент мобильных микропроцессоров до выручки в размере $38,4 млрд. Средняя цена микропроцессорного устройства вырастет в 2022 году на 4%, что немного, если сравнивать на 22% в 2021 году и в 2020 году.

Замедлился рост сегмента компьютерных центральных процессоров - до 4% в 2021 году после роста на 14% в 2020 году. Рост компьютерных процессоров замедлился после того, как снизился высокий спрос на персональный и домашние компьютеры после того, как многие потребители, предприятия и школы купили новые системы для удаленного доступа и обучения на дому еще в первый год кризиса, связанного с антиковидными политиками разных стран.

Продажи компьютерных микропроцессоров по прогнозам вырастут еще на 4% в 2022 году до рекордно высокого уровня в $50,5 млрд.

Продажи встроенных микропроцессоров для широкого спектра систем, включая промышленную связь, автомобилестроение и IoT - прогнозируется рост на 9% в 2022 году до примерно $21,5 млрд после роста на 11% в 2021 и в 2020 годах.

В ICInsights прогнозируют, что среднегодовой объем продаж микропроцессоров будет расти в среднем на 5,3% в период с 2021 по 2026 год до $133,3 млрд. Прогнозируется рост продаж сегмента процессоров приложений на 6.3% до $47,4 млрд в течение этого периода, сегмента центральных процессоров - на 3,7% до $58,1 млрд. То же касается и рынка встроенных микропроцессоров - ему прочат рост на 7,2% до $27,8 в 2026.

Источник: icinsights.com

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