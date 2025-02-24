Рынок серверов: Московское метро купит больше отечественных серверов – еще на 1,16 млрд руб

24.02.2025, MForum.ru

Сервера нужны для ускорения работы «биометрических» турникетов, способных принимать «оплату лицом 2.0», а также для дооснащения этой опцией всех 4000 турникетов (сейчас системой распознавания лиц оснащено более 1100). Об этом сегодня пишут Ведомости.

Для этого систему обработки биометрии придется частично децентрализовать «географически» – размещая сервера ближе к турникетам, непосредственно в вестибюлях метро. Закупить планируется 650 серверов. Как ожидается, это позволит до конца 2025 года решить перечисленные задачи, сохранив показатель реагирования створок на уровне до 1.5 с.

Интересно, что децентрализация позволит поднять уровень конкуренции – планируется задействовать ПО различных отечественных вендоров систем распознавания лиц. Есть те, кто пользуется биометрией, по данным Мосметро, с момента запуска системой воспользовались более 140 млн раз.

До 2030 года в метро поставят почти 2000 новых билетных автоматов (проект на 4 млрд) с оплатой по биометрии. Интересно, они будут связывать в централизованной базе данных проданный билет с биометрией покупателя?

Закупаемые сейчас серверы должны быть реестровыми, причем включены не только в ТОРП, но и в реестр промоборудования, допущенного для использования на критической информационной инфраструктуре (КИИ). Это должны быть 2-процессорные (или более модели) с 24 слотами для модулей DRAM. Это может создать сложность для российских производителей, вариант шкафа с глубиной 510 мм – редкий, особенно под такое число слотов памяти.

Возможно, это заказ из категории «под конкретного производителя», судя по параметрам, такие сервера выпускает Аквариус. Впрочем, это не обязательно так, возможно малая глубина – это попытка «втиснуть» сервера в скромные запасы свободного места в вестибюлях метро.

Специалисты указывают на риски утечки биометрических данных, например, связанные с тем, что сервера метро должны обращаться к серверам Единой биометрической системы – внешней системы по отношению к метро. А мне использование биометрии кажется в целом серьезным риском для человечества.

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теги: рынок серверов метро отечественные серверы биометрия

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