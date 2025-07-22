Электроника: ПО Электроприбор усовершенствовал технологию производства полиамидных плат для спецаппаратуры

MForum.ru

Электроника: ПО Электроприбор усовершенствовал технологию производства полиамидных плат для спецаппаратуры

22.07.2025, MForum.ru

В компании Электроприбор (концерн Автоматика – Росэл – Ростех) завершили отработку техпроцессов создания гибких полиамидных печатных плат из российских материалов, об этом сообщает сайт Концерна Автоматика.

Такие платы используют вместо стеклотекстолитовых в изделиях, где важна легкость, эластичность и термостойкость, например, в смартфонах, планшетах, медтехнике, изделиях робототехники и в аппаратуре специального назначения. «Расплатой» за особенные свойства таких плат является то, что в них непросто обеспечить высокоточное сверление.

В Электроприборе полиамидную заготовку крепят между листами-фиксаторами. Нижний лист – из древесно-волокнистой плиты высокой плотности со специальным покрытием, верхний – из алюминия. Такой «сендвич» обеспечивает точность сверления платы в пределах 20-25 мкм для изделий в пределах от 24х30 до 345х313 мм. По заявлению разработчика, такие платы сохраняют работоспособность в температурном диапазоне от -60°С до +120°С.

Предприятие производит двусторонние полиамидные платы 5-го класса точности, а для некоторых решений, где это требуется, с элементами 6-го класса точности.

🎓 Класс точности печатной платы характеризует наименьшие значения размеров элементов проводящего рисунка печатной платы и определяет допустимый предел отклонений в толщине, отверстиях, размерах и других параметрах платы в процессе ее изготовления. Ширина проводника печатной платы, а также расстояние между проводниками при 5-ом классе точности составляет 0,1 мм, при 6-ом классе точности – 0,075 мм.

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теги: электроника печатные платы Электроприбор Концерн Автоматика Росэл Ростех

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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