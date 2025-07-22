Электроника: ПО Электроприбор усовершенствовал технологию производства полиамидных плат для спецаппаратуры

MForum.ru
22.07.2025,
В компании Электроприбор (концерн Автоматика – Росэл – Ростех) завершили отработку техпроцессов создания гибких полиамидных печатных плат из российских материалов, об этом сообщает сайт Концерна Автоматика.
Такие платы используют вместо стеклотекстолитовых в изделиях, где важна легкость, эластичность и термостойкость, например, в смартфонах, планшетах, медтехнике, изделиях робототехники и в аппаратуре специального назначения. «Расплатой» за особенные свойства таких плат является то, что в них непросто обеспечить высокоточное сверление.
В Электроприборе полиамидную заготовку крепят между листами-фиксаторами. Нижний лист – из древесно-волокнистой плиты высокой плотности со специальным покрытием, верхний – из алюминия. Такой «сендвич» обеспечивает точность сверления платы в пределах 20-25 мкм для изделий в пределах от 24х30 до 345х313 мм. По заявлению разработчика, такие платы сохраняют работоспособность в температурном диапазоне от -60°С до +120°С.
Предприятие производит двусторонние полиамидные платы 5-го класса точности, а для некоторых решений, где это требуется, с элементами 6-го класса точности.
🎓 Класс точности печатной платы характеризует наименьшие значения размеров элементов проводящего рисунка печатной платы и определяет допустимый предел отклонений в толщине, отверстиях, размерах и других параметрах платы в процессе ее изготовления. Ширина проводника печатной платы, а также расстояние между проводниками при 5-ом классе точности составляет 0,1 мм, при 6-ом классе точности – 0,075 мм.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: электроника печатные платы Электроприбор Концерн Автоматика Росэл Ростех
--
Публикации по теме:
14.05. [Новости компаний] Российская электроника: В АРПЭ оценили российский рынок серверов и говорят, что он сокращается второй год подряд / MForum.ru
15.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Отрасль проектирования электронных систем получила доход $5,1 млрд в 3q2024 / MForum.ru
13.01. [Новости компаний] Оборудование: Телеком-оборудование включено в реестр Минпромторга / MForum.ru
06.05. [Краткие новости] Автоэлектроника / MForum.ru
01.05. [Новости компаний] Электроника: Витримерные печатные платы обещают снижение объема неэкологичных отходов / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с активным охлаждением представлены официально / MForum.ru
22.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro + / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F36 5G появился в Индии / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 5G и Y50m 5G представлены официально / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T200 представлены официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 FE будет поддерживать зарядку 45 Вт / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru