Электроника: Витримерные печатные платы обещают снижение объема неэкологичных отходов

MForum.ru
01.05.2024,
Специалисты из Вашингтонского университета разработали так называемые витримерные печатные платы (vPCB), рассказывает tom's hardware. В отличие от привычных современных плат на основе текстолита - слоев стекловолокна с эпоксидной смолой, витримерные платы производят на основе композиции текстолита и специального полимера, что упрощает извлечение компонентов и последующую переработку платы. Эксперименты с витримерными платами ведутся не первый год, но широкого распространения они пока не получили.
фото: Mark Stone/University of Washington via TechXplore.com
Среди прочих преимуществ, разработчики обещают серьезное снижение выбросов канцерогенных устройств при производстве и утилизации витримерных печатных плат. При этом прочность и электрические свойства разработанных в Вашингтонском университете плат сравнивают с обычными платами типа FR-4, наиболее распространенными в мире на сегодня. Было бы интересно сравнить стоимость традиционных плат и vPCB, но на эту тему источник не распространяется.
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теги: печатные платы материалы витримерные
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