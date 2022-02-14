Маркировка: ЦРПТ может получить еще один источник дохода, а потребители - рост цен на очередные товарные группы

14.02.2022, MForum.ru

Речь идет о том, что очередная группа товаров, а именно смартфоны, планшеты, ноутбуки, видеокамеры, печатные платы и т.п. должна будет получить наклейку с "уникальным кодом", как будто мало для их учета серийного номера, который есть на большинстве изделий, не говоря уже про IMEI смартфонов и планшетов.

Кроме платы за "марки" ЦРПТ, производителям предлагается начать платить еще и "утилизационный сбор", как будто бы производители уже не платят "экологический сбор".

Рост расходов производителей практически неизбежно будет оттранслирован в рост цены устройств, как будто нам мало того, что их цена и так растет из-за кризиса нехватки микросхем. Такими темпами, доступность современных устройств для граждан России скоро может снизиться.

Разумеется благая инициатива щедро посыпана обещаниями, что это поможет борьбе с серым импортом, а также будет стимулировать покупку российских продуктов. Инициативу поддерживают отечественные производители, против, ожидаемо, производители зарубежные.

Как и любые подобные инициативы, она вводится мягко, - пока что, до 31 января 2023 года участие в маркировке будет добровольным, а уж затем, когда эксперимент будет признан удавшимся, маркировку сделают обязательной.

Может ли кто-то остановить эту инициативу? Сомнительно. Сейчас ветер дует именно в эту сторону.

Подробнее об инициативе и мнениях участников рынка - в КоммерсантЪ.

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теги: маркировка товаров ЦРПТ утилизационный сбор