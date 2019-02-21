RFID: RFID-технологию пора внедрять в аэропортах

21.02.2019, MForum.ru

В ООО МСП (Микрон Секьюрити Принтинг) экспериментируют с RFID-метками для багажа в аэропортах, готово соответствующее решение для отслеживания перемещений багажа. Но в российских аэропортах с внедрением не спешат.

Одноразовая радиочастотная метка предназначена для крепления к багажу, что позволит пассажиру через мобильное приложение отслеживать перемещение багажа все время поездки. Авиакомпании и аэропорты за счет использования системы контроля за багажом по RFID могут существенно сократить число ошибок при обработке багажа, прежде всего, уменьшить количество случаев его потери (по некоторым оценкам, на 70%). Источник: mos.ru.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), из-за логистических ошибок авиакомпании теряют каждую 8 багажную единицу, из них 3-4% безвозвратно. Ежегодные затраты авиакомпаний, связанные с потерями багажа, составляют 2 миллиарда долларов США (оценка IATA).

В IATA принято требование, чтобы с 2020 года RFID маркировка багажа стала обязательной во всех аэропортах мира. Ряд аэропортов уже внедрили соответствующие оборудование, другие начали экспериментировать с данной технологией.

В аэропорту Шереметьево тестировали технологию RFID совместно с Аэрофлотом, но конкретных планов по ее внедрению нет до сих пор. Может быть пора заняться их составлением и внедрением технологии? В прошлом году пилотный проект по внедрению RFID в обработку багажа проходил в международном аэропорту Сочи.

В Аэрофлоте в прошлом году рассматривали возможность внедрения системы отслеживания багажа с помощью меток RFID и провели испытания с тремя различными российскими аэропортами.

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