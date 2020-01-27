Микрон школьникам: первые часы-телефон «Москвенок» со встроенным чипом для прохода в школу и оплаты школьного питания

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Микрон школьникам: первые часы-телефон «Москвенок» со встроенным чипом для прохода в школу и оплаты школьного питания

27.01.2020, MForum.ru

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27 января 2020, пресс-релиз Микрон через MForum.ru.

27 января 2020 г., Москва. Карта «Москвенок» стала еще более удобной: Микрон, крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, и Тимтон Груп, российский ИТ-разработчик систем безопасности и мониторинга маршрутов детей, запустили в продажу в Москве первые часы-телефон WOCHI X (5500 руб.) и кожаные браслеты WOCHI P (550 руб.) со встроенной RFID-меткой для прохода детей в школу, оплаты питания и бесплатного посещения музеев в рамках системы «Москвенок».

Часы-телефон Москвенок с поддержкой RFID

«Бесконтактные часы-телефон и кожаные браслеты включают полноценный функционал электронной карты школьника, - прокомментировал Станислав Братчиков, директор ТИМТОН ГРУП. – RFID-чип встроен под экран часов, что позволяет детям с легкостью проходить в школу и оплачивать питание, просто прикладывая часы дисплеем к считывателю. Браслеты выполнены из кожи растительного дубления. Благодаря использованию гибкой  RFID-метки Микрона браслет получился мягким, удобным для ношения школьнику любого возраста».

«Учебные заведения являются одним из ключевых объектов инфраструктуры, где необходимо уделять особое внимание вопросам безопасности. Технология RFID в этом секторе помогает обеспечить сочетание удобства и безопасности на современном уровне, - отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО «Микрон». - Всего в рамках этого проекта уже поставлено 20 000 меток, в 2020 году запланировано поставить более 100 000 меток».

Первые отечественные часы-телефон и кожаные браслеты под брендом WOCHI содержат метку М1743-0Q2М высокочастотного диапазона (HF), разработанную RFID-лабораторией Микрона. Новые форм-факторы соответствуют всем требованиям системы «Москвенок», впервые запущенной в учебных заведениях Москвы в 2012 году, и оснащены дополнительными функциями, что делает их еще более удобными.

Часы-телефон WOCHI X помимо стандартных функций (определение местоположения, двусторонняя голосовая связь, обмен голосовыми сообщениями, телефонная книга на 10 номеров, несколько режимов звонков) имеет ряд преимуществ - простая активация в мобильном приложении, онлайн активация чипа (на портале mos.ru) без необходимости посещения родителями школы для проведения процедуры привязки идентификатора к ребенку. Все уведомления о входе-выходе ребенка из школы, отчет о школьном питании поступают родителям в мобильном приложении GEOPLANER.

Часы и браслеты имеют яркие цветовые решения, ремни выполнены из высококачественных гипоаллергенных материалов. Часы-телефон имеют нецарапающийся, ударопрочный дисплей и защищенный от влаги и пыли корпус.

Часы и браслеты рекомендованы Департаментом Информационных технологий г.Москвы (заключение №68 от 20 ноября 2019 года) в качестве электронного идентификатора подсистемы предоставления услуг в сфере образования с использованием электронных карт Комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» (КИС ГУСОЭВ).

Система «Москвенок» уже установлена в 4333 зданиях образовательных организаций города Москвы, а это более 95% всех зданий детских садов и школ города. «Москвенком» пользуются уже один миллион школьников, более миллиона родителей дошкольников и около 185 тысяч работников образовательных организаций.

Все передаваемые данные полностью защищены: сервера по обработке данных расположены на территории РФ.

Использование компонентной базы отечественного производства гарантирует отсутствие недекларированных возможностей и обеспечивает надежное хранение данных и информационную безопасность.

Микрон имеет собственную RFID-лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот. На предприятии организован полный цикл производства продукции, что позволяет учитывать индивидуальные требования каждого заказчика. В продуктовой линейке фабрики более 150 видов различных RFID меток.

В настоящее время RFID продукция Микрона успешно применяется для различных задач, в том числе инвентаризации, контроля доступа, защиты бренда, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также для управления доступом к различным объектам и единицам хранения, управления мероприятиями, обеспечения безопасности, контрольных и сервисных функций в финансовых, образовательных и медицинских учреждениях, в инфраструктурных и транспортных системах.

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Проект «Москвенок» — информационная система «Проход и питание» реализуется Правительством Москвы в рамках программы «Информационный город» в московских детских садах, школах, лицеях, колледжах с 2012 года. Москвенок – ключ доступа к городским электронным сервисам для юных москвичей и их родителей, прохода в школу, оплаты школьного питания, бесплатного посещения музеев, родителям – пополнять лицевой счет.

ООО «Тимтон Груп» - российский ИТ-разработчик систем безопасности и мониторинга маршрутов детей. Компания основана в 2015 году, которая разрабатывает не просто гаджеты для развлечений, а интеллектуальную систему, которая помогает детям воспитывать в себе самостоятельность, ответственность и пунктуальность: сначала перед своими родителями, а впоследствии перед самими собой и обществом.

ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр отраслевой экспертизы и проработки технологических решений на основе ЭКБ. Микрон проектирует и производит интегральные микросхемы, а также разрабатывает системные решения для цифровой экономики, занимаясь инновациями на стыке отраслей.

пресс-релиз Микрон на сайте компании  

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теги: пресс-релизы МТС Микрон сделано в России RFID

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