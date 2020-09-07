RFID: Новая метка Микрон Балчуг поможет оцифровать городскую инфраструктуру

MForum.ru
07.09.2020,
В лаборатории завода Микрон разработали новые RFID UHF 3D-метки Балчуг (M-Tag 3D/1UD rev.2), предназначенные для маркировки объектов городской инфраструктуры, прежде всего - малых архитектурных форм. Конструкция метки позволяет идентифицировать объекты на расстояниях от 5 метров. Метка устойчива к механическим воздействиям и погодным условиям.
Разработанная для малых архитектурных форм, метка стабильно функционирует на пластике, дереве, металлических и комбинированных поверхностях. Память емкостью 128 бит EPC позволяет записать в метку уникальный код-идентификатор. Отверстия в корпусе метки позволяют крепить ее болтами, саморезами, заклепками, стяжками или винтами, также метку можно сажать на клей. Размеры корпуса: 93 х 25 х 12.5 мм.
В основе метки чип UCode 8 (NXP) и инлей ИБСК 1UD, метка отвечает стандартам Class 1 Gen.2 / ISO 18000-6C. Источник: https://www.rfid.mikron.ru/lab/projects/maf
Визуально метка весьма схожа с известной на российском рынке корпусированной меткой S-Tag 3D компании Силтэк, где также стоит чип на 128 бит.
Каталог меток RFID можно найти на странице http://www.mforum.ru/news/article/118933.htm
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теги: метки RFID UHF Микрон
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