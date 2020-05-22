Микроэлектроника: Микрон отчитался за 2019 год ростом выручки на 18%

22.05.2020, MForum.ru

ГК Микрон представила операционные и финансовые итоги 2019 года. В частности, выручка группы компании составила 11,749 млрд руб, +18% год к году. Данные консолидированной отчетности проаудированы компанией ООО "ФБК".

Такого результата удалось добиться за счет выпуска и продажи микросхем промышленного применения, объемных продаж в сегменте RFID и IoT, экспортных продаж. Величина чистых активов предприятия составила 9,572 млрд руб, +0.5% гг (на 49 млн рублей). Операционная прибыль ГК Микрон за год достигла 995 млн рублей (+27%).

«2019 год стал первым годом спада рынка микроэлектроники после нескольких лет роста. Для нашей страны это был год формирования государственной стратегии развития электронной промышленности, нацеленной на развитие цифровой экономики и снижение технологической зависимости. Микрону в этих турбулентных условиях удалось сохранить положительную динамику и нарастить выручку в большинстве сегментов, - сообщила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова. – Результаты текущего года как наши, так и отрасли в целом, будут зависеть от темпов реализации стратегии развития радиоэлектронной промышленности, принятой Минпромторгом РФ в январе 2020 года, еще до того, как мир столкнулся с новыми факторами риска, которые оказывают критическое влияние на все отрасли».

Как были достигнуты такие результаты?

В 2019 году компания начала выполнять долгосрочный проект по консолидации производства. Идея проекта - оптимизация загрузки производственных площадей. За счет этого удалось достичь максимальной загруженности производство пластин диаметром 200 мм, увеличить выпуск микросхем и чип-модулей для финансовых и идентификационных документов. Всего за год освоено в серийном производстве более 40 продуктов.

В частности, в 2019 году было начато серийное производство и поставки дуального чип-модуля с микросхемой первого уровля MIK51BC16D (K5016ВК01) для банковских карт. Объемы поставок достигли 3.5 млн штук. Выпущено за 2019 год 4 млн чипов для банковских карт НСПК Мир, что более, чем на 30% превышает объем выпуска 2018 года. Также освоены в серийном производстве и сертифицированы чип-модули нового поколения с отечественной микросхемой первого уровня MIK51AD144D для удостоверения личности гражданина (УЛГ). Пилотный проект по внедрению удостоверений личности намечен на 2020 год.

В сегменте RFID / IoT выпущена пилотная партия чипа MIK_NT1025M для RFID UHF, которые считываются на расстояниях до 10 метров, что расширяет круг задач, которые можно решать с помощью технологии радиочастотной идентификации, в частности, такие метки хорошо подходят для цифровизации производственных и бизнес-процессов. В серийном производстве Микрона более 300 RFID меток для различных сценариев применения. Ежегодно RFID лаборатория Микрона разрабатывает и выпускает более 20 изделий под уникальные потребности клиентов. Рост сегмента RFID и интернета вещей в 2019 году составил 47%, в том числе, сегмент IoT вырос в 10 раз.

В 2019 году разработана и выведена на рынок линейка продуктов на базе микросхемы криптозащиты первого уровня MIK51SC72D Микрон для промышленного применения. В линейке устройств IoT для критической инфраструктуры такие устройства, как трекеры, индустриальные датчики, устройства контроля для логистики, приборы учета для ЖКХ и т.п.

На предприятиях Микро внедряется автоматизация, в том числе, на базе собственных RFID-решений для идентификации объектов, инвентаризации, контроля техпроцессов, складской логистики, запущен бесконтактный шлагбаум. Восемь из внедренных в 2019 году решений предложены сотрудниками компании в рамках проекта "Фабрика идей", который призван аккумулировать инициативы, направленные на повышение эффективности предприятия.

В 2019 году Микрон вышел на рынок автоэлектроники и сертифицировал систему менджмента качества на соответствие международному стандарту IATF 16949:2016 для автопрома. Также была успешно пройдена ресертификация системы энергетического менджмента по стандарту ISO 50001:2011.

В числе освоенных в серийном производстве в 2019 году новых изделий - 8 микросхем управления питанием, предназначенных для поставки на экспорт. 31 новое экспортное изделий, освоенное ранее, получило положительное заключение потребителя, завершилось оформление документов для начала серийных поставок. Доля экспорта в выручке Микрона составляет 20,8%.

В 2019 году Микрон вошел в группу компаний Элемент, которая объединила микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» и ПАО АФК «Система» и является лидером отрасли микроэлектроники РФ по объемам продаж и уровню технологий.

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