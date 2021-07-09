Связь в доме: МТС оцифрует моно-квартал группы Дом-Строй в Новосибирске

MForum.ru

Связь в доме: МТС оцифрует моно-квартал группы Дом-Строй в Новосибирске

09.07.2021, MForum.ru

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Пока в правительстве думают, как и кого из операторов пускать в подъезды домов, МТС решает проблему по-своему - комплексным заходом со стороны застройщика еще на этапе застройки. Называется это так, как того требует время - "цифровизацией". На этот раз договорились с группой "Дом-строй", пока что на пилот в Новосибирске, а там застройщик решит.

 

 фото пресс-службы компании "Дом-строй"

 

В проекте RICHMOND Residence (интересно, почему дают такие звучные называния проектам однообразных дешевых коробок из стекла и бетона?). В моно-квартале "премиум-класса" на улице Кирова будут внедрены элементы "умного дома": интеллектуальная система безопасности, а заодно комплекс услуг связи и цифрового ТВ, включая LTE-покрытие.

Для контроля и управления доступом в различных локации и зоны моно-квартала УК задействуют умные видеодомофоны и цифровые RFID-брелоки для жителей, на территории будет осуществляться круглосуточный видеомониторинг. Потоки изображения будут поступать с 260 камер, установленных МТС. Данные будут не просто записываться, но и обрабатываться, так что при любом чрезвычайном происшествии можно будет восстановить ход событий и полюбоваться на запись действий правонарушителей.

Жильцы смогут дистанционно открывать дверь, просматривать видео с домофонных камер в онлайн-режиме, что позволит узнать, кто заходил, пока жильцов не было дома, когда и с кем вернулся из школы ребенок.

Конечно же МТС предоставит гигабитный домашний интернет и цифровое ТВ, телефонию, мобильный ШПД 4G. Для этого МТС строит в квартале indoor-решения, чтобы обеспечить бесшовную мобильную связь на всей территории моно-квартала. Для этого будет задействована система DAS - распределенных антенн, которые обеспечат связью и верхние этажи, и лифты, и подземную парковку.

Вишенка на торте - инфраструктура МТС обеспечит возможность для интеграции и других операторов связи, чтобы обеспечить для жителей и их гостей возможность пользоваться любыми цифровыми сервисами.

«Спрос новоселов на системы видеонаблюдения за год вырос в среднем на 25 процентов, а на домашний интернет и ТВ – почти вдвое. Горожан сегодня интересует не только качество строительства и доступность инфраструктуры, но и наличие в доме всего, что делает его комфортным и безопасным – цифрового телевидения, видеодомофона, мониторинга территории и, конечно, связи. В RICHMOND Residence связь будет «ловить» везде – от нижнего уровня парковки до 25 этажа и надеюсь, новоселы это оценят. Уверен, что проект с RICHMOND Residence даст нашему клиенту дополнительные конкурентные преимущества и создаст тренд на цифровизацию строительства», - рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

В общем, "а Васька слушает, да ест". И это правильный подход. Ждать хорошего регулирования можно годами. Как видим, здоровая конкуренция дает результаты не хуже, чем мучительные попытки создать хоть немного приемлемое регулирование из которых, бывает, рождаются нежизнеспособные или вовсе уродливые законы-монстры.

Смущает, конечно, количество видеокамер. У кого-то может даже создаться впечатление, что строится что-то типа комфортабельной "цифровой зоны", где все в отдельных квартирах, но при этом, как на ладони. Мечта для силовиков всех мастей. Что же, похоже общество делает выбор в пользу тотального контроля, готовое поступиться свободой ради ощущения безопасности.

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теги: телеком Новосибирск связь в доме партнерства цифровизация

© Алексей Бойко, MForum.ru

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