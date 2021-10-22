Тренды: В Московском регионе предприятия все активнее пользуются облачными сервисами

MForum.ru

Тренды: В Московском регионе предприятия все активнее пользуются облачными сервисами

22.10.2021, MForum.ru

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МТС провела опрос среди предприятий Московского региона, чтобы выяснить, насколько активно они используют облачные сервисы. Как показывают результаты, число компаний, применяющих облака, за последний год удвоилось. На текущий момент почти 2/3 опрошенных компаний используют облачные решения в работе или в производстве. Рост эффективности бизнеса они связывают с внедренными решениями.

 

 

 

В опросе, который был проведен в августе-сентябре 2021 года участвовали 200 компаний. Все они - члены ТПП Москвы или ТПП Московской области из таких секторов, как промышленное производство, сельского хозяйства, медицины, недвижимости, торговля и ЖКХ. Из опрошенных, облачные сервисы используют 65%, что выше, чем в среднем по России на 15 п.п. Половина из них внедрили облачные технологии еще до 2020 года, когда началась массированная цифровизация и миграция в облака российского бизнеса.

«Облака становятся комфортной средой для роста бизнеса за счет гибкости и оперативности внедрения. Даже на сегодняшнем турбулентном рынке спрос на решения #CloudMTS за год вырос вдвое, постепенно растет интерес к специализированным и комплексным решениям. Уверен, что уже в ближайшее время бизнес оценит весь потенциал облачных решений», — отмечает коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Максим Кононенко.

Как участники опроса оценили эффективность облачных сервисов?

37% предприятий с помощью облаков централизовали ИТ-ресурсы и доступ к ним, что позволило оптимизировать взаимодействие удаленных друг от друга подразделений и повысить качество продукции и предоставления услуг;

31% респондентов считают, что такие решения способствовали повышению информационной безопасности и устойчивости бизнес-процессов, обеспечивая бесперебойную работу корпоративных систем;

26% компаний смогли развить онлайн-каналы продаж, привлечь заявки из других регионов страны и благодаря этому выйти на федеральный уровень;

24% компаний оценили преимущества облачных технологий при организации удаленных рабочих мест для сотрудников;

18% участников опроса считают, что облака помогли оперативнее запускать digital-проекты.

 

 

Самый востребованный облачный сервис - аренда виртуальных серверов и размещение в облаке бизнес-систем и интернет-сайтов. Все опрошенные компании, использующие облачные сервисы используют этот сервис.

Также активно используют облака для решения конкретных прикладных задач - удаленные рабочие или учебные места, их организовала каждая третья компания.

Около 18% опрошенных компаний используют решения по резервному копированию и восстановлению данных, 13% - услуги информационной безопасности из облака.

Около 8% - пользуются корпоративными и специализированными сервисами для разработчиков и услугами облачного ИТ-аутсорсинга.

Около 2% - применяют чат-ботов и обработку данных с использованием ИИ.

Как внедряли?

Более 60% компаний смогли внедрить облачные сервисы силами собственных IT-специалистов, остальным понадобилась специализированная поддержка. 85% бизнеса Московского региона пользуется услугами российских облачных провайдеров.

Все респонденты заявили, что хорошо осведомлены о том, какие облачные сервисы представлены на рынке. Несмотря на это, треть респондентов не применяют и пока что не планируют применять облачные решения. Среди факторов, которые сдерживают применение облачного подхода - сомнения в безопасности и в сохранности корпоративных данных в облаке. Также в связи с этим упоминают и регуляторные требования к защите данных - каждый 5-й участник опроса.

Расширить набор используемых облачных сервисов в ближайшее время планирует 27% компаний, которые работают с соответствующими решениями.

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теги: айти облачные сервисы облака тренды опросы МТС

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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