Тренды: В Московском регионе предприятия все активнее пользуются облачными сервисами

MForum.ru
22.10.2021,
МТС провела опрос среди предприятий Московского региона, чтобы выяснить, насколько активно они используют облачные сервисы. Как показывают результаты, число компаний, применяющих облака, за последний год удвоилось. На текущий момент почти 2/3 опрошенных компаний используют облачные решения в работе или в производстве. Рост эффективности бизнеса они связывают с внедренными решениями.
В опросе, который был проведен в августе-сентябре 2021 года участвовали 200 компаний. Все они - члены ТПП Москвы или ТПП Московской области из таких секторов, как промышленное производство, сельского хозяйства, медицины, недвижимости, торговля и ЖКХ. Из опрошенных, облачные сервисы используют 65%, что выше, чем в среднем по России на 15 п.п. Половина из них внедрили облачные технологии еще до 2020 года, когда началась массированная цифровизация и миграция в облака российского бизнеса.
«Облака становятся комфортной средой для роста бизнеса за счет гибкости и оперативности внедрения. Даже на сегодняшнем турбулентном рынке спрос на решения #CloudMTS за год вырос вдвое, постепенно растет интерес к специализированным и комплексным решениям. Уверен, что уже в ближайшее время бизнес оценит весь потенциал облачных решений», — отмечает коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Максим Кононенко.
Как участники опроса оценили эффективность облачных сервисов?
37% предприятий с помощью облаков централизовали ИТ-ресурсы и доступ к ним, что позволило оптимизировать взаимодействие удаленных друг от друга подразделений и повысить качество продукции и предоставления услуг;
31% респондентов считают, что такие решения способствовали повышению информационной безопасности и устойчивости бизнес-процессов, обеспечивая бесперебойную работу корпоративных систем;
26% компаний смогли развить онлайн-каналы продаж, привлечь заявки из других регионов страны и благодаря этому выйти на федеральный уровень;
24% компаний оценили преимущества облачных технологий при организации удаленных рабочих мест для сотрудников;
18% участников опроса считают, что облака помогли оперативнее запускать digital-проекты.
Самый востребованный облачный сервис - аренда виртуальных серверов и размещение в облаке бизнес-систем и интернет-сайтов. Все опрошенные компании, использующие облачные сервисы используют этот сервис.
Также активно используют облака для решения конкретных прикладных задач - удаленные рабочие или учебные места, их организовала каждая третья компания.
Около 18% опрошенных компаний используют решения по резервному копированию и восстановлению данных, 13% - услуги информационной безопасности из облака.
Около 8% - пользуются корпоративными и специализированными сервисами для разработчиков и услугами облачного ИТ-аутсорсинга.
Около 2% - применяют чат-ботов и обработку данных с использованием ИИ.
Как внедряли?
Более 60% компаний смогли внедрить облачные сервисы силами собственных IT-специалистов, остальным понадобилась специализированная поддержка. 85% бизнеса Московского региона пользуется услугами российских облачных провайдеров.
Все респонденты заявили, что хорошо осведомлены о том, какие облачные сервисы представлены на рынке. Несмотря на это, треть респондентов не применяют и пока что не планируют применять облачные решения. Среди факторов, которые сдерживают применение облачного подхода - сомнения в безопасности и в сохранности корпоративных данных в облаке. Также в связи с этим упоминают и регуляторные требования к защите данных - каждый 5-й участник опроса.
Расширить набор используемых облачных сервисов в ближайшее время планирует 27% компаний, которые работают с соответствующими решениями.
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теги: айти облачные сервисы облака тренды опросы МТС
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