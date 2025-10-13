Развитие сетей: Билайн в Свердловской области - рефарминг завершен на всей территории

MForum.ru
13.10.2025,
Билайн сообщает о реализации масштабного проекта по передаче частот 3G для использования в сети LTE на всей территории Свердловской области. Кроме того, выполнен и рефарминг сети 2G, расширен пул частот LTE на окраинах Екатеринбурга. Это позволило нарастить пропускную способность и зону покрытия сети 4G/LTE как в городах, так и в районах региона, оптимизировать параметры сети для более стабильной работы.
По данным оператора потребление мобильного интернета клиентами растет от месяца к месяцу. Без новых частотных назначений, удовлетворить потребности абонентов с каждым годом все сложнее, отсюда вытекает необходимость рефарминга. К сожалению, этот ресурс совсем не безграничен.
В рамках рефарминга технические специалисты оператора почти на 1100 БС под технологию 4G/LTE добавили частоты 2100 МГц, а на 250 объектах связи запущены частоты 900 МГц. Базовые станции на окраинах Екатеринбурга и в ближайших пригородах получили возможность использования частот 800 МГц.
В Свердловской области Билайн обеспечивает поддержку VoLE уже 1.5 года.
Предельный рефарминг, как это называют в компании, проходил поэтапно с конца мая. На сегодняшний день работы успешно проведены во всех районах Свердловской области, в том числе, в крупнейших городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других.
Игорь Сайкин, технический директор Екатеринбургского отделения Билайна:
«Завершение рефарминга в Свердловской области — важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры региона. Перераспределив частоты, мы не просто существенно нарастили емкость сети и увеличили пользовательскую скорость в сети LTE на 20–25% без капитальных вложений в инфраструктуру, но и сделали повседневную цифровую жизнь клиентов более комфортной. Это касается всего — от просмотра фильмов и загрузки фотографии в облачные сервисы до видеозвонков и использования онлайн-навигации в дороге».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Свердловская область Билайн Вымпелком
--
Публикации по теме:
09.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС отключила 3G еще в 9 городах, на очереди - Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи / MForum.ru
01.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Свердловской области -- новые базовые станции запущены в Серове / MForum.ru
26.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Свердловской области - мобильный интернет получили 38 малых населенных пунктов в 18 округах и районах / MForum.ru
10.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Свердловской области - 4G/LTE получила УГМК-Арена в Екатеринбурге / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru
14.10. [Новинки] Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Электронная книга Onyx Boox P6 Pro с функционалом смартфона представлена официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e с 200 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP5 – новый 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru
06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru