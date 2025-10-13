Развитие сетей: Билайн в Свердловской области - рефарминг завершен на всей территории

13.10.2025, MForum.ru

Билайн сообщает о реализации масштабного проекта по передаче частот 3G для использования в сети LTE на всей территории Свердловской области. Кроме того, выполнен и рефарминг сети 2G, расширен пул частот LTE на окраинах Екатеринбурга. Это позволило нарастить пропускную способность и зону покрытия сети 4G/LTE как в городах, так и в районах региона, оптимизировать параметры сети для более стабильной работы.

По данным оператора потребление мобильного интернета клиентами растет от месяца к месяцу. Без новых частотных назначений, удовлетворить потребности абонентов с каждым годом все сложнее, отсюда вытекает необходимость рефарминга. К сожалению, этот ресурс совсем не безграничен.

В рамках рефарминга технические специалисты оператора почти на 1100 БС под технологию 4G/LTE добавили частоты 2100 МГц, а на 250 объектах связи запущены частоты 900 МГц. Базовые станции на окраинах Екатеринбурга и в ближайших пригородах получили возможность использования частот 800 МГц.

В Свердловской области Билайн обеспечивает поддержку VoLE уже 1.5 года.

Предельный рефарминг, как это называют в компании, проходил поэтапно с конца мая. На сегодняшний день работы успешно проведены во всех районах Свердловской области, в том числе, в крупнейших городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других.

Игорь Сайкин, технический директор Екатеринбургского отделения Билайна:

«Завершение рефарминга в Свердловской области — важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры региона. Перераспределив частоты, мы не просто существенно нарастили емкость сети и увеличили пользовательскую скорость в сети LTE на 20–25% без капитальных вложений в инфраструктуру, но и сделали повседневную цифровую жизнь клиентов более комфортной. Это касается всего — от просмотра фильмов и загрузки фотографии в облачные сервисы до видеозвонков и использования онлайн-навигации в дороге».

