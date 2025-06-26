Развитие сетей: Билайн в Свердловской области - мобильный интернет получили 38 малых населенных пунктов в 18 округах и районах

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Развитие сетей: Билайн в Свердловской области - мобильный интернет получили 38 малых населенных пунктов в 18 округах и районах

26.06.2025, MForum.ru

Билайн обеспечил LTE-покрытие в следующих населенных пунктах:

  • Артинский район – Артя-Шигири, Конево, Черкасовка;
  • Ачитский район – Большой Ут, Верхний Потам, Лямпа, Малый Ут;
  • Байкаловский район – Макушина;
  • г. Нижний Тагил – Верхняя Ослянка, Усть-Утка;
  • Горноуральский округ – Шумиха;
  • Качканарский округ – Именновский;
  • Красноуфимский округ – Верх-Никитино, Озерки;
  • Нижнесергинский район – Накоряково;
  • Новолялинский округ – Каменка, Юрты;
  • округ Алапаевское – Гаранинка, Мелкозерово, Останино;
  • округ Богданович – Красный Маяк, Щипачи;
  • округ Ирбитское – Березовка, Мостовая;
  • округ Ревда – Краснояр;
  • Пышминский округ – Речелга, Южный;
  • Режевской округ – Каменка, Першино, Сохарево;
  • Слободо-Туринский район – Голякова, Юрты;
  • Тавдинский округ – Кошуки;
  • Талицкий округ – Балаир, Боровской, Катарач, Кокуй, Пеньки.

Эти работы проведены в рамках участия Билайна в федеральном проекте УЦН, реализуемом по инициативе Минцифры РФ. В проект включены села, поселки и деревни с числом жителей до 500 человек. Везде поддерживается VoLTE.

«Мы в Билайне стремимся сделать качественный интернет доступным каждому, ведь он открывает множество возможностей: от связи с родными до развлечений и образования. Поэтому наша команда постоянно развивает сеть и расширяет покрытие в области, обеспечивая скоростным 4G даже отдаленные села и деревни. В частности, благодаря проекту УЦН, участниками которого мы стали осенью 2023 года, мы уже включили LTE почти в полусотне малых населенных пунктах региона», – комментирует директор Свердловского отделения Билайна Павел Литвяков.

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теги: Свердловская область развитие сетей Билайн ВымпелКом

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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