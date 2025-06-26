Развитие сетей: Билайн в Свердловской области - мобильный интернет получили 38 малых населенных пунктов в 18 округах и районах

26.06.2025, MForum.ru

Билайн обеспечил LTE-покрытие в следующих населенных пунктах:

Артинский район – Артя-Шигири, Конево, Черкасовка;

Ачитский район – Большой Ут, Верхний Потам, Лямпа, Малый Ут;

Байкаловский район – Макушина;

г. Нижний Тагил – Верхняя Ослянка, Усть-Утка;

Горноуральский округ – Шумиха;

Качканарский округ – Именновский;

Красноуфимский округ – Верх-Никитино, Озерки;

Нижнесергинский район – Накоряково;

Новолялинский округ – Каменка, Юрты;

округ Алапаевское – Гаранинка, Мелкозерово, Останино;

округ Богданович – Красный Маяк, Щипачи;

округ Ирбитское – Березовка, Мостовая;

округ Ревда – Краснояр;

Пышминский округ – Речелга, Южный;

Режевской округ – Каменка, Першино, Сохарево;

Слободо-Туринский район – Голякова, Юрты;

Тавдинский округ – Кошуки;

Талицкий округ – Балаир, Боровской, Катарач, Кокуй, Пеньки.

Эти работы проведены в рамках участия Билайна в федеральном проекте УЦН, реализуемом по инициативе Минцифры РФ. В проект включены села, поселки и деревни с числом жителей до 500 человек. Везде поддерживается VoLTE.

«Мы в Билайне стремимся сделать качественный интернет доступным каждому, ведь он открывает множество возможностей: от связи с родными до развлечений и образования. Поэтому наша команда постоянно развивает сеть и расширяет покрытие в области, обеспечивая скоростным 4G даже отдаленные села и деревни. В частности, благодаря проекту УЦН, участниками которого мы стали осенью 2023 года, мы уже включили LTE почти в полусотне малых населенных пунктах региона», – комментирует директор Свердловского отделения Билайна Павел Литвяков.

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теги: Свердловская область развитие сетей Билайн ВымпелКом

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