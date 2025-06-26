Развитие сетей: Билайн в Свердловской области - мобильный интернет получили 38 малых населенных пунктов в 18 округах и районах

MForum.ru
26.06.2025,
Билайн обеспечил LTE-покрытие в следующих населенных пунктах:
Эти работы проведены в рамках участия Билайна в федеральном проекте УЦН, реализуемом по инициативе Минцифры РФ. В проект включены села, поселки и деревни с числом жителей до 500 человек. Везде поддерживается VoLTE.
«Мы в Билайне стремимся сделать качественный интернет доступным каждому, ведь он открывает множество возможностей: от связи с родными до развлечений и образования. Поэтому наша команда постоянно развивает сеть и расширяет покрытие в области, обеспечивая скоростным 4G даже отдаленные села и деревни. В частности, благодаря проекту УЦН, участниками которого мы стали осенью 2023 года, мы уже включили LTE почти в полусотне малых населенных пунктах региона», – комментирует директор Свердловского отделения Билайна Павел Литвяков.
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теги: Свердловская область развитие сетей Билайн ВымпелКом
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