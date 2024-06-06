Соглашения с регионами: МегаФон в Свердловской области - оператор заключил соглашение о сотрудничестве с правительством области

06.06.2024, MForum.ru

МегаФон и правительство Свердловской области заключили соглашение о развитии цифровых технологий и сервисов в населенных пунктах региона. Соответствующий документ подписан на ПМЭФ2024. Приоритетные направления сотрудничества - развитие связи в небольших населенных пунктах, внедрение услуг для зашиты от киберугроз. Кроме того, в Свердловской области планируют внедрять и использовать инструменты big data МегаФон в сферах туризма, решений для ЖКХ, безопасности и экологии.

«Средний Урал — один из крупнейших регионов и приоритетный субъект для развития бизнеса и внедрения инновационных проектов в стране. Сегодня на территории области работают свыше 1 500 телеком-объектов МегаФона, которые обеспечивают связь не только для жителей крупных городов и малых населенных пунктов, но и флагманских промышленных предприятий. Здесь успешно реализуются и важные социальные инициативы, например, программа “Лесохранитель” для оперативного мониторинга возгораний леса на территории Среднего Урала. Уверен, что благодаря партнерству с Правительством региона мы сможем разнообразить спектр цифровых решений новыми разработками и реализовать проекты в области импортозамещения и информационной безопасности», — отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.

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теги: МегаФон Свердловская область региональное сотрудничество соглашения с регионами

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