Развитие сетей: МегаФон улучшил покрытие 4G / LTE в Свердловской области

29.07.2024, MForum.ru

Новые базовые станции оператор запустил в 8 населенных пунктах Среднего Урала. В частности, улучшение связи могут почувствовать посетители термального курорта "Баден-Баден Термы Реж" и жители крупнейших городов региона, - обещают специалисты МегаФона. По данным компании, средние скорости мобильного интернета здесь могут превышать 50 Мбит/c.

Изменения затронули Нижний Тагил и Каменск-Уральский. В Нижнем Тагиле модернизация оборудования помогла улучшить покрытие на улице Крымская, а в Каменск-Уральске появились новые телеком-объекты, которые улучшили покрытие на проспекте Победы, улицах Октябрьская и Каменская, в районе ТЦ Колизей и Сказка.

Работы прошли и в поселке Чащавита (город Лесной) с его более 600 жителей. Жители получили доступ к современным цифровым услугам, средняя скорость мобильного интернета в поселке теперь достигает 80 Мбит/с.

Инженеры оператора обеспечили новое 4G покрытие в деревнях Коптяки (Среднеуральск) и Никитино (Верхнесалдинский район). В общей сложности здесь живет более 900 человек.

«Строительство новых базовых станций на Среднем Урале позволяет жителям региона оставаться на связи и пользоваться быстрым мобильным интернетом в любой точке. В общей сложности с начала года в регионе построено и модернизировано более 860 телеком-объектов, что позволяет нам обеспечивать стабильное качество связи даже в период пиковых нагрузок», – рассказал директор МегаФона по Свердловской области Алексей Женихов.

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теги: МегаФон развитие сетей Свердловская область

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