Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

MForum.ru

Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

15.11.2024, MForum.ru

T2 в 2024 году активно движется к заявленной цели – до конца года оператор пообещал обеспечить полный охват всех 69 российских регионов присутствия. На сегодня – VoLTE запущен в 42 регионах, выполнено 61% от плана.

Вот список регионов в порядке запуска в них поддержки VoLTE T2. В части регионов этот режим поддерживается за счет российских решений, компонентов, разработанных компанией Протей.

  1. Томск (Томская область)
  2. Улан-Уде (Бурятия)
  3. Горно-Алтайск (Алтай)
  4. Пенза (Пензенская область)
  5. Оренбург (Оренбургская область)
  6. Курган (Курганская область)
  7. Биробиджан (Еврейская АО)
  8. Чебоксары (Чувашия)
  9. Киров (Кировская область)
  10. Екатеринбург (Свердловская область)
  11. Саратов (Саратовская область)
  12. Ижевск (Удмуртия)
  13. Самара (Самарская область)
  14. Ярославль (Ярославская область)
  15. Воронеж (Воронежская область)
  16. Иваново (Ивановская область)
  17. Ростов - на- Дону (Ростовская область)
  18. ХМАО
  19. Йошкар-Ола (Марий Эл)
  20. Саранск (Мордовия)
  21. Барнаул (Алтайский край)
  22. Краснодар (Краснодарский край)
  23. Майкоп (Адыгея)
  24. Орел (Орловская область)
  25. Сыктывкар (Коми)
  26. Кострома (Костромская область)
  27. Сахалин (Сахалинская область)
  28. ЯНАО
  29. Пермь (Пермский край)
  30. Брянск (Брянская область)
  31. Калуга (Калужская область)
  32. Омск (Омская область)
  33. Нижний Новгород (Нижегородская область)
  34. Тюмень (Тюменская область)
  35. Новгород (Новгородская область)
  36. Красноярск (Красноярский край)
  37. Абакан (Хакасия)
  38. Кызыл (Тыва)
  39. Псков (Псковская область)
  40. Мурманск (Мурманская область)
  41. Вологда (Вологодская область)
  42. Новосибирск (Новосибирская область)

МТС, МегаФон и Билайн обеспечивают поддержку VoLTE практически во всех российских регионах. Но теперь разрыв не только не слишком велик, но и сокращается быстрыми темпами.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей VoLTE

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

01.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - связь LTE появилась в поселке Чумикан на берегу Охотского моря / MForum.ru

31.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Тульской области - к сети подключено еще 17 поселений / MForum.ru

28.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Орловской области - доступ к LTE/VoLTE получили еще 30 населенных пунктах / MForum.ru

22.10. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 до конца 2024 года запустит поддержку VoLTE во всех регионах присутствия! / MForum.ru

15.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - обновленная сеть LTE обеспечила связь в историческом районе Нижнего Новгорода / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru

14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru

07.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о чипсете Kirin 9100 / MForum.ru

07.11. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Honor 300 с зарядкой 100 Вт замечен в базе 3С / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен прочный Honor X9c с аккумулятором емкостью 6600 мАч и камерой 108 Мп / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT7 Pro — флагман с режимом подводной фотосъемки / MForum.ru

05.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024) / MForum.ru

04.11. [Новинки] Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото / MForum.ru

01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru

01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: