Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

MForum.ru
15.11.2024,
T2 в 2024 году активно движется к заявленной цели – до конца года оператор пообещал обеспечить полный охват всех 69 российских регионов присутствия. На сегодня – VoLTE запущен в 42 регионах, выполнено 61% от плана.
Вот список регионов в порядке запуска в них поддержки VoLTE T2. В части регионов этот режим поддерживается за счет российских решений, компонентов, разработанных компанией Протей.
МТС, МегаФон и Билайн обеспечивают поддержку VoLTE практически во всех российских регионах. Но теперь разрыв не только не слишком велик, но и сокращается быстрыми темпами.
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теги: развитие сетей VoLTE
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