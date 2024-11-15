Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

15.11.2024, MForum.ru

T2 в 2024 году активно движется к заявленной цели – до конца года оператор пообещал обеспечить полный охват всех 69 российских регионов присутствия. На сегодня – VoLTE запущен в 42 регионах, выполнено 61% от плана.

Вот список регионов в порядке запуска в них поддержки VoLTE T2. В части регионов этот режим поддерживается за счет российских решений, компонентов, разработанных компанией Протей.

Томск (Томская область) Улан-Уде (Бурятия) Горно-Алтайск (Алтай) Пенза (Пензенская область) Оренбург (Оренбургская область) Курган (Курганская область) Биробиджан (Еврейская АО) Чебоксары (Чувашия) Киров (Кировская область) Екатеринбург (Свердловская область) Саратов (Саратовская область) Ижевск (Удмуртия) Самара (Самарская область) Ярославль (Ярославская область) Воронеж (Воронежская область) Иваново (Ивановская область) Ростов - на- Дону (Ростовская область) ХМАО Йошкар-Ола (Марий Эл) Саранск (Мордовия) Барнаул (Алтайский край) Краснодар (Краснодарский край) Майкоп (Адыгея) Орел (Орловская область) Сыктывкар (Коми) Кострома (Костромская область) Сахалин (Сахалинская область) ЯНАО Пермь (Пермский край) Брянск (Брянская область) Калуга (Калужская область) Омск (Омская область) Нижний Новгород (Нижегородская область) Тюмень (Тюменская область) Новгород (Новгородская область) Красноярск (Красноярский край) Абакан (Хакасия) Кызыл (Тыва) Псков (Псковская область) Мурманск (Мурманская область) Вологда (Вологодская область) Новосибирск (Новосибирская область)

МТС, МегаФон и Билайн обеспечивают поддержку VoLTE практически во всех российских регионах. Но теперь разрыв не только не слишком велик, но и сокращается быстрыми темпами.

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теги: развитие сетей VoLTE

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