Развитие сетей: МегаФон в Тамбовской области - еще 18 населенных пунктов получили возможность подключения к сети LTE

MForum.ru
19.05.2025,
За счет проведенных работ еще около 4.5 тысяч сельчан получили доступ к быстрому мобильному интернету и VoLTE.
Работы проведены в рамках проекта УЦН при участии департамента цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области. Изменения затронули Бондарский, Жердевский, Знаменский, Кирсановский, Моршанский, Тамбовский, Рассказовский и другие округа.
В программу вошли населенные пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек. Скорость передачи данных в смартфонах абонентов по данным абонентов может достигать 25 Мбит/с.
«Ранее в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства” мы обеспечили связь для наших абонентов в 77 населенных пунктах. В этом году мобильный интернет четвертого поколения появился еще в 18 деревнях и селах Тамбовской области, например, в Ахтырке, Борщевке, Рымарево и других. Для жителей этих небольших населенных доступно новое качество голосовой связи VoLTE, которое позволяет говорить по телефону и одновременно загружать файлы в интернете», — рассказал директор МегаФона в Тамбовской области Александр Мудрецов.
В целом с начала 2025 года специалисты оператора модернизировали и построили еще около 30 телеком-объектов в регионе.
«За прошлый год благодаря государственной программе "Информационное общество" и федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства" в Тамбовской области обеспечены связью около 5500 жителей 22 сельских населенных пунктов. В этом году мы продолжаем эту работу и совместно с операторами планируем обеспечить современными услугами связи жителей еще 43 населенных пунктов региона», — прокомментировал врио директора департамента цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области Андрей Стрельцов.
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теги: развитие сетей Тамбовская область Билайн ВымпелКом
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