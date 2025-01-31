Развитие сетей: МегаФон в Тамбовской области - оператор обновил сеть 4G/LTE более чем в 100 локациях Тамбова

31.01.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает, что телеком-оборудование модернизировано более чем в 100 локациях Тамбова за 2024 год. Пятая часть от всех обновленных объектов была сдана в декабре - к периоду повышенной нагрузки на сеть.

Как сообщает оператор это повысило устойчивость сети для десятков тысяч жителей города, включая студентов ТГУ и ТГТУ, где скорость передачи данных теперь может превышать 100 Мбит/с.

Только за декабрь сеть мобильной связи МегаФон в Тамбове была модернизирована в 17 локациях, а в общей сложности за 2024 год работы провели более, чем на 100 объектах.

В частности, изменения коснулись Тамбовского государственного университета имени Державина и Тамбовского государственного технического университета. На объектах связи вблизи с вузами был запущен дополнительный "среднечастотный слой". Аналогичные работы провели на улицах Интернациональной, Дерунец, Запрудной, Советской, Урожайной и других. В общей сложности изменения ощутили десятки тысяч жителей Тамбова.

«Улучшение инфраструктуры связи в региональном центре является закономерным процессом, так как именно здесь сосредоточена деловая и промышленная жизнь. Но в прошлом году глобальная программа обновления затронула не только Тамбов, но и все муниципалитеты области. В общей сложности за 2024 год мы построили и модернизировали более 360 телеком-объектов, сделав 4G-сигнал более доступным для всех жителей региона», — рассказал директор МегаФона в Тамбовской области Александр Мудрецов.

В 2024 году МегаФон также обновил сеть у музея-усадьбы Вернадского и Моршанского историко-художественного музея.

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теги: МегаФон развитие сетей Тамбовская область

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