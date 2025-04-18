Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - еще 8 малых населенных пунктов получили 4G/LTE в рамках УЦН

MForum.ru
18.04.2025,
В рамках программы Устранение цифрового неравенства МегаФон расширил покрытие 4G/LTE в Ярославской области. Около 2 тысяч человек в 8 небольших деревнях и селах области получили современный мобильный интернет и поддержку VoLTE.
Доступ к интернету получили жители малых населенных пунктов 6 муниципальных образований: Некрасовского, Угличского, Брейтовского, Ростовского, Пошехонского и Большесельского районов.
В числе прочих в контур 4G оператор включил сёла Дивная гора, Сутка и Марково, известные своими храмовыми постройками XVII-XVIII века. Сеть от МегаФона пришла и в малочисленные населенные пункты. Например, в деревнях Шубино Угличского и Яковлевское Пошехонского районов сейчас проживают менее 150 человек, чуть более 200 человек насчитывается в селе Новое Гостилово Большесельского.
Скоростной мобильный интернет оператора появился также в деревне Заболотье, расположенного на берегу озера Согожского в Некрасовском районе.
«Жители области все активнее используют современные цифровые сервисы. Только за последний год трафик передачи данных в Ярославском регионе увеличился почти на 15%, и этот рост будет продолжаться. В среднем каждый пользователь села или деревни потребляет на 15-20% больше, чем городской житель. Чтобы сельские абоненты могли пользоваться качественной голосовой связью и быстрым интернетом, только в прошлом году мы модернизировали базовые станции в более чем 100 локациях региона и предоставили доступ к 4G-интернету еще в десяти населенных пунктах», — уточняет Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.
Программа УЦН реализуется в 28 регионах страны. Шесть из них относятся к Центральному Федеральному округу: Тверская, Курская, Брянская, Тамбовская, Ярославская и Ивановская области. В 2023 и 2024 году МегаФон по всей стране обеспечил сервисами связи более 1500 населённых пунктов с численностью до 500 человек. В этом году МегаФон планирует подключить к мобильному интернету более 1,7 тысяч малых населённых пунктов в России. Реализация программы продолжится до 2030 года.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Ярославская область развитие сетей МегаФон
--
Публикации по теме:
20.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в 8 крупнейших СНТ / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ивановской области - покрытие 4G/LTE появилось еще в 20 небольших селах и деревнях в рамках УЦН / MForum.ru
14.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - реализован масштабный проект по модернизации сети в Ярославле / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
19.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области: в Мышкине ускорен интернет / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M56 представлен официально / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Realme GT 8 Pro на базе Snapdragon 8 Elite 2 представят в октябре/ноябре / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13s может появиться в Индии в июне / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Redmi A5 – новое поколение сверхбюджетных смартфонов / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 60 Stylus с встроенным стилусом и рейтингом IP68 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Cлухи: Oppo K13 получит новый чип Qualcomm и емкую АКБ / MForum.ru
15.04. [Новинки] Компоненты: OmniVision OV50X – сенсор камеры «кинематографического уровня» / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X2 Mini и Enco Free4 представлены официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8s и Find X8s+ на базе Dimensity 9400+ представлены официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Realme Neo 7 Pro с Dimensity 9400e могут представить в мае / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Honor Power / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2025) представлен официально / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 50s 5G – самый тонкий телефон в Индии с дисплеем AMOLED 144 Гц / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Стильные смарт-часы Huawei Watch Fit 3 представлены официально / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 80 Pro 5G и Narzo 80x 5G готовятся к анонсу / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: Vivo T4 получит Snapdragon 7s Gen 3 и яркий AMOLED-дисплей / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Buds 7S представлены официально / MForum.ru