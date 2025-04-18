Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - еще 8 малых населенных пунктов получили 4G/LTE в рамках УЦН

18.04.2025, MForum.ru

В рамках программы Устранение цифрового неравенства МегаФон расширил покрытие 4G/LTE в Ярославской области. Около 2 тысяч человек в 8 небольших деревнях и селах области получили современный мобильный интернет и поддержку VoLTE.

Доступ к интернету получили жители малых населенных пунктов 6 муниципальных образований: Некрасовского, Угличского, Брейтовского, Ростовского, Пошехонского и Большесельского районов.

В числе прочих в контур 4G оператор включил сёла Дивная гора, Сутка и Марково, известные своими храмовыми постройками XVII-XVIII века. Сеть от МегаФона пришла и в малочисленные населенные пункты. Например, в деревнях Шубино Угличского и Яковлевское Пошехонского районов сейчас проживают менее 150 человек, чуть более 200 человек насчитывается в селе Новое Гостилово Большесельского.

Скоростной мобильный интернет оператора появился также в деревне Заболотье, расположенного на берегу озера Согожского в Некрасовском районе.

«Жители области все активнее используют современные цифровые сервисы. Только за последний год трафик передачи данных в Ярославском регионе увеличился почти на 15%, и этот рост будет продолжаться. В среднем каждый пользователь села или деревни потребляет на 15-20% больше, чем городской житель. Чтобы сельские абоненты могли пользоваться качественной голосовой связью и быстрым интернетом, только в прошлом году мы модернизировали базовые станции в более чем 100 локациях региона и предоставили доступ к 4G-интернету еще в десяти населенных пунктах», — уточняет Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.

Программа УЦН реализуется в 28 регионах страны. Шесть из них относятся к Центральному Федеральному округу: Тверская, Курская, Брянская, Тамбовская, Ярославская и Ивановская области. В 2023 и 2024 году МегаФон по всей стране обеспечил сервисами связи более 1500 населённых пунктов с численностью до 500 человек. В этом году МегаФон планирует подключить к мобильному интернету более 1,7 тысяч малых населённых пунктов в России. Реализация программы продолжится до 2030 года.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Ярославская область развитие сетей МегаФон

--