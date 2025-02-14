Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - реализован масштабный проект по модернизации сети в Ярославле

MForum.ru
14.02.2025,
По данным компании, модернизация сети затронула 140 базовых станций в Ярославле, что обеспечило рост доступных горожанам скоростей в среднем на 20%. Работы проходили в историческом центре города и в 4-х спальных районах, включая отдаленные, например, поселок Прибрежный. Особое внимание службы МегаФон уделили речному порту, авто- и железнодорожному вокзалам.
Инженеры компании задействовали "дополнительный диапазон" 4G, к сожалению, компания не сообщила какой именно. В ходе работ выросла емкость сети.
«Востребованность связи четвёртого поколения подтверждают данные аналитиков. После запуска нового телеком оборудования и модернизации существующего местные абоненты МегаФона стали тратить на 10-12% больше трафика ежемесячно», — комментирует Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.
Быстрый рост объемов потребления трафика - неплохой индикатор улучшения доступности и качества сети, как правило, это происходит когда сеть уплотняется, растет покрытие и число задействованных частотных диапазонов.
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теги: МегаФон развитие сетей Ярославская область
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