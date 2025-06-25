Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - улучшено качество связи в городке Гаврилов-Яма

25.06.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает о модернизации сети в жилых микрорайонах с малоэтажной застройкой на юге города Гаврилов-Яма. Были задействованы "несколько" новых частотных диапазонов, что позволило улучшить покрытие и нарастить доступные абонентам скорости передачи данных. По данным оператора, средние скорости в райцентре теперь достигают 55 Мбит/с. Улучшения коснулись, в частности, улицы Мичурина.

Инженеры МегаФона установили новые телеком-объекты также в селе Шопша Гаврилов-Ямского района, где живет около тысячи человек. За счет использования диапазона частот ниже 1 ГГц была увеличена зона покрытия. Для ускорения передачи данных был включен также высокочастотный слой сети LTE.

«Жители Гаврилов-Ямского района — активные пользователи соцсетей, мессенджеров, онлайн-платформ, гос услуг и образовательных ресурсов. А с наступлением лета и началом туристического сезона data-трафик «в стране ямщика» вырастает еще на 20%. Поэтому мы заранее проводим необходимые работы для увеличения покрытия и скорости передачи данных, и рассчитываем, что новое оборудование полностью удовлетворит растущий спрос абонентов во время экскурсий», — отмечает Сергей Тимонин директор МегаФона в Ярославской области.

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теги: Ярославская область развитие сетей МегаФон