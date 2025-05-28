Связь вдоль дорог: МегаФон улучшил покрытие на трассе М8 в Ярославской области

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Связь вдоль дорог: МегаФон улучшил покрытие на трассе М8 в Ярославской области

28.05.2025, MForum.ru

МегаФон обновил телеком-инфраструктуру, нарастив покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью. Были развернуты новые базовые станции, а также задействована технология RAN-sharing.

Трасса М8 Холмогоры - один из основных транспортных коридоров, связывающих Москву, центральные регионы РФ с северной частью страны. По этому пути ежемесячно ездят несколько десятков тысяч москвичей, ярославцев, вологодцев и архангелогородцев. По данным аналитиков МегаФона, количество жителей России, которые добираются из Москвы на ярославские дачи по автотрассе М8 «Холмогоры», летом увеличивается на 23% по сравнению с весенними месяцами и почти в 2,5 раза — с зимними. Пик поездок приходится на два самых теплых месяца года — июль и август.

Участок на территории Ярославской области характеризируется высокой интенсивностью движения. В 2024 году на участке дороги Василево – Щелканка – Деревня Красная чаще других проезжали москвичи, они составили около 73% от трафика путешественников из других областей. Помимо жителей Москвы по трассе М8 чаще других путешествуют также автолюбители из Владимирской и Вологодской областей.

Новая инфраструктура обеспечила покрытие в небольших населенных пунктах - Кожевники, Сандырево и Михайловское. Улучшение качества услуг ощутят жители малых населенных пунктов - Василеово, Щелканка, Деревня Красная, Рощино.

Вклад в рост скоростей передачи данных обеспечило использование радиочастот в рамках RAN-sharing.

«Федеральная трасса М8 «Холмогоры» соединяет нашу область с северными регионами. Автомобилисты, использующие эту дорогу, нуждаются в надежной связи для навигации, онлайн-сервисов и экстренной коммуникации. Понимая это, мы постоянно работаем над развитием нашей инфраструктуры на дорогах региона, увеличивая сетевое покрытие и скорость мобильного интернета. Например, в прошлом году мы улучшили качество связи в Рыбинском, Первомайском, Некоузском, Ростовском и Переславском районах, предоставив устойчивое интернет соединение на скорости до 45 Мбит⁄с», — подчеркнул Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.

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теги: развитие сетей Ярославская область МегаФон связь вдоль дорог

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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