Развитие сетей: МегаФон в Санкт-Петербурге - на эстакадах Западного скоростного диаметра доступные скорости выросли до 170 Мбит/с

22.08.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, скорости, доступные проезжающим по эстакадам Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге выросли до 170 Мбит/c. Таких результатов на юге Санкт-Петербурга в районе Морского канала удалось добиться за счет запуска новых телеком-объектов.

Западный скоростной диаметр (ЗСД) – важная транспортно-логистическая артерия города, которая разгружает улицы с исторической застройкой, соединяет разные районы Санкт-Петербурга и обслуживает крупнейшие транспортные узлы – Большой Морской порт Санкт-Петербурга, аэропорт «Пулково», железнодорожные станции и различные грузовые терминалы. За 2023 год по скоростному диаметру проехало более 71 млн автомобилей, рассказали в ООО «Магистраль Северной столицы».

Для улучшения покрытия на Центральном участке ЗСД инженеры МегаФона запустили новые базовые станции, поддерживающие "среднечастотный диапазон LTE" и "низкочастотный диапазон 2G". Оператор утверждает, что обеспечил стабильность покрытия вдоль всей трассы.

«Центральный участок ЗСД пролегает над акваторией Морского канала и имеет большие перепады высот. Поэтому перед нашими связистами стояла непростая задача обеспечить качественную связь на всех участках скоростного диаметра. Значительно улучшить качество связи удалось в районе Морских ворот. Для этого мы выбрали оптимальные локации для оборудования и задействовали специальные «дальнобойные» частоты, что позволило запустить доминирующий сектор, который не потеряется при движении. Это, особенно, важно при движении по трассе, ведь стабильный сигнал и скоростной мобильный интернет позволяют водителям и пассажирам оперативно загружать данные с навигационных карт, определять своё местоположение, а в случае нештатных ситуаций вызвать экстренные службы», — прокомментировал улучшения на сети директор МегаФона в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

По данным аналитиков оператора, городской трассой пользуются жители более 20 регионов страны, большинство из Москвы и Нижнего Новгорода. Работы по улучшению качества сети на ЗСД будут продолжены, в 2024 году запланирован запуск новых базовых станций в Приморском районе Санкт-Петербурга.

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