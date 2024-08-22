Развитие сетей: МегаФон в Санкт-Петербурге - на эстакадах Западного скоростного диаметра доступные скорости выросли до 170 Мбит/с

MForum.ru
22.08.2024,
Как сообщает МегаФон, скорости, доступные проезжающим по эстакадам Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге выросли до 170 Мбит/c. Таких результатов на юге Санкт-Петербурга в районе Морского канала удалось добиться за счет запуска новых телеком-объектов.
Западный скоростной диаметр (ЗСД) – важная транспортно-логистическая артерия города, которая разгружает улицы с исторической застройкой, соединяет разные районы Санкт-Петербурга и обслуживает крупнейшие транспортные узлы – Большой Морской порт Санкт-Петербурга, аэропорт «Пулково», железнодорожные станции и различные грузовые терминалы. За 2023 год по скоростному диаметру проехало более 71 млн автомобилей, рассказали в ООО «Магистраль Северной столицы».
Для улучшения покрытия на Центральном участке ЗСД инженеры МегаФона запустили новые базовые станции, поддерживающие "среднечастотный диапазон LTE" и "низкочастотный диапазон 2G". Оператор утверждает, что обеспечил стабильность покрытия вдоль всей трассы.
«Центральный участок ЗСД пролегает над акваторией Морского канала и имеет большие перепады высот. Поэтому перед нашими связистами стояла непростая задача обеспечить качественную связь на всех участках скоростного диаметра. Значительно улучшить качество связи удалось в районе Морских ворот. Для этого мы выбрали оптимальные локации для оборудования и задействовали специальные «дальнобойные» частоты, что позволило запустить доминирующий сектор, который не потеряется при движении. Это, особенно, важно при движении по трассе, ведь стабильный сигнал и скоростной мобильный интернет позволяют водителям и пассажирам оперативно загружать данные с навигационных карт, определять своё местоположение, а в случае нештатных ситуаций вызвать экстренные службы», — прокомментировал улучшения на сети директор МегаФона в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.
По данным аналитиков оператора, городской трассой пользуются жители более 20 регионов страны, большинство из Москвы и Нижнего Новгорода. Работы по улучшению качества сети на ЗСД будут продолжены, в 2024 году запланирован запуск новых базовых станций в Приморском районе Санкт-Петербурга.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Санкт-Петербург связь вдоль дорог связь вдоль автотрасс связь на дорогах
--
Публикации по теме:
22.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 первой завершила строительство сети вдоль всей автотрассы М-11 Нева / MForum.ru
27.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн развернул VoLTE во всех регионах присутствия в России / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон построил несколько базовых станций в южной части Большого порта Санкт-Петербурга / MForum.ru
05.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 в 2023 году установила более 6 тысяч базовых станций / MForum.ru
01.02. [Новости компаний] Развитие сетей: В сети МТС доля VoLTE трафика выросла до 38.4% / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru
22.08. [Новинки] Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7 на мировом рынке. Изначально новинка появилась в Индии. / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro представлены официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Snapdragon 7s Gen 3 получит гораздо более быстрые GPU и CPU / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 4 / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Доступный смартфон Redmi A3x появился в Индии / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Moto Watch 120 с металлическим корпусом и AMOLED-дисплеем / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A80 5G появился в Нидерландах / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel Watch 3 с Bluetooth LE Audio представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Представлен тонкий Pixel 9 Pro Fold с обновленным шарниром / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 9 с мощным процессором и обновленной камерой представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C63 5G на базе Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Глобальная модель Samsung Galaxy A16 5G замечена на Geekbench с SoC Dimensity 6300 / MForum.ru
09.08. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 3e – недорогие наушники с шумоподавлением / MForum.ru