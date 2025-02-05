Развитие сетей: Мегафон в Санкт-Петербурге - в Стрельне покрытие МегаФона получили новостройки

MForum.ru
05.02.2025,
МегаФон продолжает расширять покрытие сети в Санкт-Петербурге, на этот раз речь идет о новых базовых станциях, которые обеспечили покрытием LTE жителей новостроек на востоке Стрельны. По заявлению оператора, достижимые для абонентов пиковые скорости - до 100 Мбит/с.
Поселок Стрельна - когда-то пригород, а теперь часть Петербурга. Эта локация привлекает туристов со всего мира величественными дворцами, элегантными историческими постройками и живописными парками. Но и новое строительство здесь идет - формируются новые жилые кварталы, появляются социальные объекты, развиваются рекреационные зоны.
В Стрельне МегаФон задействовал различные частотные диапазоны, чтобы обеспечить качество покрытия вне и внутри помещений.
«Активное строительство жилых комплексов требует от нас как оператора связи, заранее готовить покрытие 4G в новых локациях. Мы отслеживаем объекты, выходящие на финальную стадию строительства, чтобы заблаговременно обеспечить будущих жильцов качественной мобильной связью. Так, в Стрельне наше новое оборудование обеспечивает связью уже шесть новостроек, в ближайшие два года их количество увеличится до тринадцати», — рассказал директор МегаФона в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.
Развитие сети МегаФон ведет к росту потребления трафика и "цифровизации" голоса. Так, доля звонков в режиме VoLTE в январе 2025 года превысила 80% от общего количества минут. А общий объем потребляемого в Стрельне трафика абонентов МегаФон составил около 12 ТБ.
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теги: МегаФон развитие сетей Санкт-Петербург
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