Развитие сетей: Мегафон в Санкт-Петербурге - в Стрельне покрытие МегаФона получили новостройки

05.02.2025, MForum.ru

МегаФон продолжает расширять покрытие сети в Санкт-Петербурге, на этот раз речь идет о новых базовых станциях, которые обеспечили покрытием LTE жителей новостроек на востоке Стрельны. По заявлению оператора, достижимые для абонентов пиковые скорости - до 100 Мбит/с.

Поселок Стрельна - когда-то пригород, а теперь часть Петербурга. Эта локация привлекает туристов со всего мира величественными дворцами, элегантными историческими постройками и живописными парками. Но и новое строительство здесь идет - формируются новые жилые кварталы, появляются социальные объекты, развиваются рекреационные зоны.

В Стрельне МегаФон задействовал различные частотные диапазоны, чтобы обеспечить качество покрытия вне и внутри помещений.

«Активное строительство жилых комплексов требует от нас как оператора связи, заранее готовить покрытие 4G в новых локациях. Мы отслеживаем объекты, выходящие на финальную стадию строительства, чтобы заблаговременно обеспечить будущих жильцов качественной мобильной связью. Так, в Стрельне наше новое оборудование обеспечивает связью уже шесть новостроек, в ближайшие два года их количество увеличится до тринадцати», — рассказал директор МегаФона в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

Развитие сети МегаФон ведет к росту потребления трафика и "цифровизации" голоса. Так, доля звонков в режиме VoLTE в январе 2025 года превысила 80% от общего количества минут. А общий объем потребляемого в Стрельне трафика абонентов МегаФон составил около 12 ТБ.

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теги: МегаФон развитие сетей Санкт-Петербург

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