Развитие сетей: МТС в Петербурге - оператор ускорил мобильный интернет в городе и области на 20% за счет рефарминга

MForum.ru
08.11.2024,
МТС сообщает о завершении проекта по модернизации сети мобильной связи в Петербурге и Ленобласти, реализовав рефарминг - переиспользование частот 3G для слоя LTE. Это позволило расширить емкость используемого в регионе частотного диапазона и нарастить скорость мобильного интернета на 15-20% во всех районах города и области.
В рамках рефарминга модернизировано и обновлено более 3000 BS, которые работали в диапазоне 2100 МГц в черте города и области, включая радиооборудование в метро и вдоль автодорог регионального и федерального значения.
Проведенные работы, по оценкам оператора, позволили поднять скорости передачи данных вплоть до 20% на территории региона, вырос трафик передачи данных. Также выросла зона покрытия сети LTE.
«Мы завершили важный проект по переводу частот 2100 МГц в Петербурге и Ленобласти. Теперь практически все базовые станции 3G в городе и области переведены в современный стандарт LTE, в итоге скорость мобильного интернета выросла до 20% в отдельных районах и населенных пунктах, расширилось покрытие и емкость сети 4G. Переход к LTE — естественный технологический процесс, в стандарте 4 поколения установление соединения происходит практически мгновенно. Кроме того, перенастройка частот происходит в программном режиме, то есть, не нарушая повседневную жизнь и цифровой комфорт абонентов. Рефарминг позволяет значительно улучшать качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром», — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
МТС в своей сети в регионе активно применяет технологию агрегации частот, что позволяет нарастить пропускную способность сети и скорость мобильного интернета.
Рефарминг частот 2100 МГц - часть масштабного проекта МТС по обновлению сетевой инфраструктуры на Северо-Западе России. В настоящее время в сети LTE МТС задействовала все доступные в регионе частотные диапазоны - 800 МГц, 900, 1800, 2100, 2600 МГц.
Без новых частотных ресурсов операторы не смогут и дальше наращивать пропускную способность сетей сотовой связи.
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теги: МТС рефарминг развитие сетей Санкт-Петербург Ленобласть
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