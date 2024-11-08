Развитие сетей: МТС в Петербурге - оператор ускорил мобильный интернет в городе и области на 20% за счет рефарминга

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Петербурге - оператор ускорил мобильный интернет в городе и области на 20% за счет рефарминга

08.11.2024, MForum.ru

МТС сообщает о завершении проекта по модернизации сети мобильной связи в Петербурге и Ленобласти, реализовав рефарминг - переиспользование частот 3G для слоя LTE. Это позволило расширить емкость используемого в регионе частотного диапазона и нарастить скорость мобильного интернета на 15-20% во всех районах города и области.

В рамках рефарминга модернизировано и обновлено более 3000 BS, которые работали в диапазоне 2100 МГц в черте города и области, включая радиооборудование в метро и вдоль автодорог регионального и федерального значения.

Проведенные работы, по оценкам оператора, позволили поднять скорости передачи данных вплоть до 20% на территории региона, вырос трафик передачи данных. Также выросла зона покрытия сети LTE.

«Мы завершили важный проект по переводу частот 2100 МГц в Петербурге и Ленобласти. Теперь практически все базовые станции 3G в городе и области переведены в современный стандарт LTE, в итоге скорость мобильного интернета выросла до 20% в отдельных районах и населенных пунктах, расширилось покрытие и емкость сети 4G. Переход к LTE — естественный технологический процесс, в стандарте 4 поколения установление соединения происходит практически мгновенно. Кроме того, перенастройка частот происходит в программном режиме, то есть, не нарушая повседневную жизнь и цифровой комфорт абонентов. Рефарминг позволяет значительно улучшать качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром», — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС в своей сети в регионе активно применяет технологию агрегации частот, что позволяет нарастить пропускную способность сети и скорость мобильного интернета.

Рефарминг частот 2100 МГц - часть масштабного проекта МТС по обновлению сетевой инфраструктуры на Северо-Западе России. В настоящее время в сети LTE МТС задействовала все доступные в регионе частотные диапазоны - 800 МГц, 900, 1800, 2100, 2600 МГц.

Без новых частотных ресурсов операторы не смогут и дальше наращивать пропускную способность сетей сотовой связи.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС рефарминг развитие сетей Санкт-Петербург Ленобласть

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

10.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Санкт-Петербурге и в Ленобласти - скорости выросли после установки дополнительных базовых станций / MForum.ru

18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: По данным МТС, спрос на iPhone 16 за неделю предзаказа оказался в 4.8 раз выше, чем на iPhone 15 годом ранее / MForum.ru

28.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС запустила поддержку VoLTE на всей сети / MForum.ru

22.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Санкт-Петербурге - на эстакадах Западного скоростного диаметра доступные скорости выросли до 170 Мбит/с / MForum.ru

22.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 первой завершила строительство сети вдоль всей автотрассы М-11 Нева / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru

07.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о чипсете Kirin 9100 / MForum.ru

07.11. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Honor 300 с зарядкой 100 Вт замечен в базе 3С / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен прочный Honor X9c с аккумулятором емкостью 6600 мАч и камерой 108 Мп / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT7 Pro — флагман с режимом подводной фотосъемки / MForum.ru

05.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024) / MForum.ru

04.11. [Новинки] Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото / MForum.ru

01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru

01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

01.11. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 9 Pro будет поддерживать рекордную частоту обновления экрана / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею / MForum.ru

30.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro дебютируют с 11,2-дюймовым дисплеем 144 Гц разрешением 3.2K / MForum.ru

29.10. [Новинки] Анонсы: Tecno MegaPad 10 – бюджетный планшет с длительным временем автономной работы / MForum.ru

28.10. [Новинки] Анонсы: Poco C75 с ценой $109 представлен официально / MForum.ru

25.10. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X8 и X8 Pro — Dimensity 9400, впечатляющие камеры / MForum.ru

24.10. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: