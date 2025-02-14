Развитие сетей: МТС в Петербурге - скорость в сети LTE оператора выросла на трассах на юге Петербурга и области

14.02.2025, MForum.ru

МТС сообщает об установке дополнительных базовых станций LTE в Красносельском, Колпинском, Ломоносовском, Петродворцовом районах и поселках под Гатчиной.

Новые скорости охватывают юго-западное направления города и пригороды. Специалисты МТС запустили базовые станции LTE в поселках Новоселье, Вырица, Саперный, на территории Сергиево и городах Колпино и Красное Село. Это позволило разгрузить телеком-инфраструктуру 4G, увеличить покрытие, емкость сети и ускорить передачу данных на треть.

Улучшения качества связи могут заметить сотни тысяч жителей многоквартирных домов в перечисленных районах, а также те, кто часто проезжает по Волхонскому и Стрельнинскому шоссе на юге Петербурга и области.

Скорости 4G выросли и рядом с природным заказником регионального значения Шунгеровский, и Харламовым сквером в Колпинском районе.

«Мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, уделяя внимание как точкам притяжения туристов, так и другим населенным пунктам, чтобы обеспечить цифровой комфорт жителям и гостям Северо-Запада. Мы усилили сеть в пригородах на юго-западе, потому в них расположены и одни из главных региональных трасс, и развивающиеся жилые массивы, и лесопарки, и скверы. В городе и за его пределами растет спрос на цифровые сервисы, так, по нашим данным, в прошлом году практически каждый второй звонок в регионе был совершен через интернет с помощью VoLTE (Voice over LTE). Эта технология позволяет быстро дозваниваться до собеседника, получать кристальное звука, не прерывая текущую интернет-сессию», — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС применяет технологию агрегации частот: смартфон одновременно подключается к нескольким каналам связи в разных частотных диапазонах, что позволяет нарастить пропускную способность и скорость мобильного интернета.

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теги: МТС развитие сетей Санкт-Петербург Ленобласть

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