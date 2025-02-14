Развитие сетей: МТС в Петербурге - скорость в сети LTE оператора выросла на трассах на юге Петербурга и области

MForum.ru
14.02.2025,
МТС сообщает об установке дополнительных базовых станций LTE в Красносельском, Колпинском, Ломоносовском, Петродворцовом районах и поселках под Гатчиной.
Новые скорости охватывают юго-западное направления города и пригороды. Специалисты МТС запустили базовые станции LTE в поселках Новоселье, Вырица, Саперный, на территории Сергиево и городах Колпино и Красное Село. Это позволило разгрузить телеком-инфраструктуру 4G, увеличить покрытие, емкость сети и ускорить передачу данных на треть.
Улучшения качества связи могут заметить сотни тысяч жителей многоквартирных домов в перечисленных районах, а также те, кто часто проезжает по Волхонскому и Стрельнинскому шоссе на юге Петербурга и области.
Скорости 4G выросли и рядом с природным заказником регионального значения Шунгеровский, и Харламовым сквером в Колпинском районе.
«Мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, уделяя внимание как точкам притяжения туристов, так и другим населенным пунктам, чтобы обеспечить цифровой комфорт жителям и гостям Северо-Запада. Мы усилили сеть в пригородах на юго-западе, потому в них расположены и одни из главных региональных трасс, и развивающиеся жилые массивы, и лесопарки, и скверы. В городе и за его пределами растет спрос на цифровые сервисы, так, по нашим данным, в прошлом году практически каждый второй звонок в регионе был совершен через интернет с помощью VoLTE (Voice over LTE). Эта технология позволяет быстро дозваниваться до собеседника, получать кристальное звука, не прерывая текущую интернет-сессию», — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
МТС применяет технологию агрегации частот: смартфон одновременно подключается к нескольким каналам связи в разных частотных диапазонах, что позволяет нарастить пропускную способность и скорость мобильного интернета.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Санкт-Петербург Ленобласть
--
Публикации по теме:
05.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Мегафон в Санкт-Петербурге - в Стрельне покрытие МегаФона получили новостройки / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
08.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Петербурге - оператор ускорил мобильный интернет в городе и области на 20% за счет рефарминга / MForum.ru
10.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Санкт-Петербурге и в Ленобласти - скорости выросли после установки дополнительных базовых станций / MForum.ru
18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: По данным МТС, спрос на iPhone 16 за неделю предзаказа оказался в 4.8 раз выше, чем на iPhone 15 годом ранее / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Tecno раскрыла героев своей презентации на MWC / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Oppo Find N5 показали на тизерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 7 Pro Racing Edition представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах Honor 400, 400 Pro и GT Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты чипсет, оперативная память и версия Android vivo V50e / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A06 5G готовится к анонсу / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: HMD Aura² представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 могут получить АКБ Silicon-Carbon ёмкостью до 7000 мАч / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr Ultra 2025 (Razr+ 2025) замечен на рендерах / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс iPhone SE 4-го поколения / MFroum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет построена на чипсете Snapdragon 8s Elite / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Google Pixel 9a в США и Европе / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Официально раскрыты основные характеристики и дата анонса Realme P3 Pro / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 13R получит сдвоенную камеру. Но это не точно / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip 2 получит АКБ емкостью 5100 мАч / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo V50 готовится к анонсу / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Nubia V70 Max анонсируют 15 февраля, характеристики уже известны / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о дате анонса Xiaomi 15 Ultra / MForum.ru
03.02. [Новинки] Анонсы: Doogee S119 – прочный смартфон со 108 Мп камерой, АКБ 10200 мАч и дополнительным экраном / MForum.ru