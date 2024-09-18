Развитие сетей: По данным МТС, спрос на iPhone 16 за неделю предзаказа оказался в 4.8 раз выше, чем на iPhone 15 годом ранее

MForum.ru
18.09.2024,
Несмотря на то, что некоторые эксперты отмечают отсутствие в iPhone 16 каких-то привлекательных черт, достаточных, чтобы оправдать его высокую стоимость, находится немало желающих заказать этот аппарат. Я уже высказывался в отношении статусного характера такой покупки, как одного из основных стимулов.
Чаще всего у МТС предзаказывали iPhone 16 – 54% всех предзаказов. Не удивительно, его приобретение – это способ получить модель с желанным числом 16 за самый меньший ценник, от 115 тыр (114 990 руб). Далее по частоте заказов по убыванию следуют iPhone 16 Pro, 28%, от 155 до 230 тыр и iPhone 16 Plus, 7%, от 135 до 180 тыр. Наиболее востребованный объем памяти в моделях Plus и Pro – 128 ГБ, в Max – 256 ГБ.
На Москву пришлось 43% предзаказов, в Санкт-Петербург могут уехать 10% аппаратов, Краснодарский край намеревается приобрести 8%, Республика Татарстан – 4%, Тюменская область – 2%.
Оформлять предзаказ в МТС можно с предоплатой – частичной или полной. Минимальная предоплата – от 25 тыр за модель iPhone 16. Предоплату в МТС зачтут в стоимость смартфона, при его получении достаточно будет оплатить стоимость за вычетом предоплаты.
После предоплаты клиент получит SMS с подтверждением, в нем будет и предварительный срок доставки. После получения первой партии смартфонов, специалисты колл-центра МТС будут связываться с каждым клиентом, чтобы сообщить о доставке. Всем покупателям iPhone 16 обещан кешбэк в размере 30% от стоимости и гарантия на 1 год.
Как видим, покупателей не смущает даже то, что скорее всего, через какое-то время цена на новинки, как часто бывает, несколько снизится. И это понятно, поскольку когда речь идет о статусной покупке, быть в первых рядах ее обладателей - тоже важный аспект.
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теги: МТС рынок абонентских устройств абонентские устройства розница предзаказ тренды спрос
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