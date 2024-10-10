Развитие сетей: МТС в Санкт-Петербурге и в Ленобласти - скорости выросли после установки дополнительных базовых станций

10.10.2024, MForum.ru

МТС сообщает об установке дополнительных базовых станций стандарта LTE в Красногвардейском, Калининском, Невском, Выборгском районах и в населенных пунктах под Всеволожском. Оператор утверждает, что в результате проведенных действий удалось расширить покрытие, емкость сети 4G и ускорить мобильный интернет на севере и северо-востоке Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Специалисты МТС запустили базовые станции LTE на улицах Сантьяго-де-Куба, Латышских стрелков, Верности, Ивана Фомина, Белорусской, Челябинской, Ржевской, проспекте Просвещения, а также в деревнях и поселках Всеволожского района Ленобласти.

Улучшение услуг смогли оценить сотни тысяч жителей многоквартирных домов в перечисленных районах.

«Мы расширяем телеком-инфраструктуру, уделяя внимание и точкам притяжения туристов, и спальным районам. Связь и доступ к «цифре» важны везде — и в жилых массивах, и на транспортных артериях — везде жителям и гостям Петербурга и Ленобласти необходим цифровой комфорт. Стабильное покрытие 4G позволяет совершать звонки через сети четвертого поколения (технология VoLTE), что актуально как для густонаселенных новых массивов, так и старинных зданий с толстыми стенами, где могут быть сложности с прохождением сигнала. Осенью нагрузка на сеть традиционно повышается, ведь все больше петербуржцев проводят время онлайн по учебным, рабочим целям. Растет дата-трафик, и мы обновляем оборудование, чтобы даже в пиковые нагрузки жители оставались на связи и пользовались цифровыми сервисами без ограничений. Мы продолжаем работы по рефармингу в регионе, то есть постепенно переключаем частоты 3G под высокоскоростной стандарт LTE», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС регулярно обновляет телеком-оборудование на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2024 году компания проводит масштабный проект по рефармингу UMTS 2100 – переводу частот 3G под стандарт LTE. Все работы будут завершены в 2025 году.

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теги: МТС развитие сетей Санкт-Петербург Ленобласть

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