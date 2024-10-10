Развитие сетей: МТС в Санкт-Петербурге и в Ленобласти - скорости выросли после установки дополнительных базовых станций

MForum.ru
10.10.2024,
МТС сообщает об установке дополнительных базовых станций стандарта LTE в Красногвардейском, Калининском, Невском, Выборгском районах и в населенных пунктах под Всеволожском. Оператор утверждает, что в результате проведенных действий удалось расширить покрытие, емкость сети 4G и ускорить мобильный интернет на севере и северо-востоке Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Специалисты МТС запустили базовые станции LTE на улицах Сантьяго-де-Куба, Латышских стрелков, Верности, Ивана Фомина, Белорусской, Челябинской, Ржевской, проспекте Просвещения, а также в деревнях и поселках Всеволожского района Ленобласти.
Улучшение услуг смогли оценить сотни тысяч жителей многоквартирных домов в перечисленных районах.
«Мы расширяем телеком-инфраструктуру, уделяя внимание и точкам притяжения туристов, и спальным районам. Связь и доступ к «цифре» важны везде — и в жилых массивах, и на транспортных артериях — везде жителям и гостям Петербурга и Ленобласти необходим цифровой комфорт. Стабильное покрытие 4G позволяет совершать звонки через сети четвертого поколения (технология VoLTE), что актуально как для густонаселенных новых массивов, так и старинных зданий с толстыми стенами, где могут быть сложности с прохождением сигнала. Осенью нагрузка на сеть традиционно повышается, ведь все больше петербуржцев проводят время онлайн по учебным, рабочим целям. Растет дата-трафик, и мы обновляем оборудование, чтобы даже в пиковые нагрузки жители оставались на связи и пользовались цифровыми сервисами без ограничений. Мы продолжаем работы по рефармингу в регионе, то есть постепенно переключаем частоты 3G под высокоскоростной стандарт LTE», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
МТС регулярно обновляет телеком-оборудование на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2024 году компания проводит масштабный проект по рефармингу UMTS 2100 – переводу частот 3G под стандарт LTE. Все работы будут завершены в 2025 году.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Санкт-Петербург Ленобласть
--
Публикации по теме:
18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: По данным МТС, спрос на iPhone 16 за неделю предзаказа оказался в 4.8 раз выше, чем на iPhone 15 годом ранее / MForum.ru
28.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС запустила поддержку VoLTE на всей сети / MForum.ru
22.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Санкт-Петербурге - на эстакадах Западного скоростного диаметра доступные скорости выросли до 170 Мбит/с / MForum.ru
22.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 первой завершила строительство сети вдоль всей автотрассы М-11 Нева / MForum.ru
27.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн развернул VoLTE во всех регионах присутствия в России / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Realme P1 Speed 5G появится в Индии 15 октября / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C 5G с MediaTek Dimensity 6300 появился в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Honor X7 4G / MForum.ru
09.10. [Технологии] Компоненты: Флагманский 3 нм чипсет Mediatek Dimensity 9400 представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 3 получил 1,74-дюймовый сенсорный AMOLED-экран на задней панели / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 5G получит 6 лет обновлений программного обеспечения / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50i на базе MediaTek Helio G81 представлен официально / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo Y300+ / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 9a появился на рендере / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Realme GT Neo 7 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Garmin Lily 2 Active – смарт-часы сочетающий стиль и спорт / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Motorola ThinkPhone 25 – смартфон для корпоративных пользователей за 499 евро / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный ZTE Blade A75 5G с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+ / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Motorola пообещала для Moto G75 5G обновлять ПО в течение 6 лет / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 9 5G – бюджетный смартфон для поколения «альфа» / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Watch 5 Lite с экраном AMOLED, вызовами по Bluetooth и GPS / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально / MForum.ru