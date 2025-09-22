Развитие сетей: МТС в Санкт-Петербурге - оператор модернизировал сеть 4G/LTE в ряде районов

MForum.ru
22.09.2025,
МТС обновила мобильную связь в Красногвардейском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Новое телеком-оборудование, как сообщает МТС, позволило расширить покрытие и емкость сети 4G/LTE, ускорить мобильный интернет на северо-западном и северо-восточном направлениях города.
Как сообщает оператор, в рамках этой активности МТС разместила десятки дополнительных БС LTE в густонаселенных районах на севере и северо-востоке Санкт-Петербурга: в Красногвардейском и Приморском. К сентябрю их количество выросло на 10% в каждом районе. Так, новые мощности появились на Комендантском, Полюстровском проспектах, Глухарской, Чарушинской, Планерной и Арцеуловской улицах.
Улучшения затронули жилые массивы, территории рядом с важными региональными автомагистралями — КАД и ЗСД на севере Петербурга и общественные пространства для отдыха и близлежащие зеленые зоны, например, парк «Город мастеров» и Юнтоловский лесопарк.
Технические работы позволили разгрузить имеющуюся инфраструктуру 4G, увеличить покрытие, емкость сети, ускорить передачу данных и подготовить оборудование к сезону пиковых нагрузок. МТС применяет технологию агрегации частот: смартфон одновременно подключается к нескольким каналам связи в разных частотных диапазонах, что увеличивает пропускную способность сети и скорость мобильного интернета. На обновленной скорости жители, автомобилисты могут пользоваться навигаторами, цифровыми сервисами для быта, развлечений, учебы и работы.
«Осенью традиционно кратно растет нагрузка на телеком-сеть, потому что большинство петербуржцев возвращается к учебе и работе после каникул и отпусков. Мы обновляем оборудование в зависимости от потребностей жителей и гостей Северной столицы, так, в этот раз мы усилили связь в многонаселенных районах на севере города, уделив внимание кварталам с активной застройкой, например, Каменке и пространствам для отдыха и прогулок. Ранее к осеннему сезону мы прокачали сеть на Петроградской стороне, которая славится историческими зданиями», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Санкт-Петербург Петербург МТС
--
Публикации по теме:
14.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Петербурге - скорость в сети LTE оператора выросла на трассах на юге Петербурга и области / MForum.ru
05.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Мегафон в Санкт-Петербурге - в Стрельне покрытие МегаФона получили новостройки / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
08.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Петербурге - оператор ускорил мобильный интернет в городе и области на 20% за счет рефарминга / MForum.ru
10.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Санкт-Петербурге и в Ленобласти - скорости выросли после установки дополнительных базовых станций / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru