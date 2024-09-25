Развитие сетей: МТС в Московском регионе - улучшено качество связи на участке Мамыри-Пенино-Шарапово Новомихайловского шоссе

25.09.2024, MForum.ru

МТС сообщает об установке новых базовых станций и перенастройке действующего оборудования вдоль сданного участка Новомихайловского шоссе, дублера Калужского шоссе, проходящего по Новой Москве. Автодорога открылась 12 сентября 2024 года. Как сообщает оператор, на участке от Николо-Хованской улицы в Коммунарке до пересечения с дорогой Середнево-Марьино-Десна возле деревни Пенино, обеспечены скорости доступа до 50 Мбит/с.

Для расширения пропускной способности сети на прилегающих территориях также был проведен рефарминг - базовые станции были переведены из режима 3G в режим 4G/LTE.

Покрытие обеспечено на десятикилометровом четырехполосном участке Новомихайловского шоссе, включая путепроводы и мост через реку Сосенка, а также на прилегающих к нему жилых и коммерческих объектах.

«МТС развивает сеть мобильной связи параллельно с развитием транспортной инфраструктуры Москвы, протяженность которой только в этом году увеличится на 94 километра. Дублер Калужского шоссе улучшил транспортное сообщение сразу нескольких населенных пунктов Москвы - поселка завода «Мосрентген», деревни Мамыри, Летово, Пенино и других. Мы в свою очередь обеспечили новую дорогу качественной мобильной связью, чтобы водители и пассажиры могли во время пути свободно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами», - комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Ранее в этом году МТС улучшила качество связи на автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также на федеральной трассе М12, проходящей в том числе через Московскую область.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС связь вдоль дорог связь на автотрассах Московская область

--