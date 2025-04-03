Связь вдоль дорог: И вновь о связи вдоль автодорог – проблема присоединений

03.04.2025, MForum.ru

К этой теме приходится годами возвращаться вновь и вновь. Причина проста – никто не способен решить эту задачу быстро, особенно в условиях, когда госбюджет не готов взять финансирование создания такой системы связи полностью на себя.

Причины сложившейся ситуации просты. Когда в России думали о строительстве автодорог, на их электрификацию не замахивались. И теперь пришло время, когда это аукнулось невозможностью реализовать задачу обеспечения автодорог сотовой связью. По крайней мере в обозримом периоде. Тему сегодня обсуждают Ведомости, но мне хотелось бы высказаться более развернуто.

В чем проблема?

Их, по сути, не одна, а 2 весьма серьезные и еще 2 менее серьезные, решаемые сравнительно легко.

Как обеспечивается наземная сотовая связь вдоль автотрассы

Чтобы обеспечить покрытием сотовой связи автотрассу, вдоль нее следует расставить цепочку сотовых станций БС, которые будут обеспечивать покрытие влево и вправо по прилегающей трассе так, чтобы края покрытий накладывались на края покрытий соседних БС. Расставить базовых станции равномерно не получится, т.к. негативное влияние вносят особенности рельефа местности (холмы, горы), особенности трассы (идет по прямой или извилистая, идет по степи или по лесу). Чем более сложен «пейзаж», тем чаще нужно ставить базовые станции, чем пейзаж ближе к абсолютно плоскому с отсутствием деревьев и застройки, чем меньше «виляет» трасса, тем меньше БС необходимо. Соответственно, расстояния между БС варьируют в широком диапазоне от 1-3 км до более 10 км (но менее 20 км).

Проблема 1. Развертывание инфраструктуры сотовой связи (АМС + БС)

Обеспечение автотрассы покрытием наземной сети сотовой связи – дело не просто дорогое, а очень дорогое даже на уровне возведения башен связи и размещения на них оборудования БС.

Например, если мы говорим об одной трассе в 1000 км длиной, то даже если ставить БС в среднем через каждые 10 км, получится 100 БС, то есть только на башни и оборудование БС на них операторам придется выложить не менее 300 млн рублей, а это далеко не все необходимые для создания покрытия расходы.

Это только первая из проблем. Но и она падает на операторов тяжким бременем, т.к. если трасса расположена в сравнительно глухих местах, трафик проезжающего по ней транспорта не будет окупать затраты на развертывание и эксплуатацию базовых станций.

Проблема 3. Проблема использования операторами полосы отвода

Здесь уместно, пропустив на время вторую, поговорить о третьей (решаемой) проблеме.

Сейчас не разрешается ставить башню сотовой связи непосредственно на обочине дороги или, скажем, над дорогой. А ведь именно такое ее положение было бы оптимальным с точки зрения той дальности, которую можно получить от одной БС с учетом «пейзажа». Действующие правила предписывают, что БС должна стоять чуть в сторонке от автотрассы, за полосой отвода. Из-за этого, неизбежно, сокращается дальность «засветки» дороги от многих БС, что требует наращивания их количества на ту же дорогу. То есть проект становится еще более дорогим для операторов или тех, кто принимает участие в развертывании и эксплуатации наземной сети сотовой связи вдоль дорог.

К счастью, хотя бы эту проблему чиновники могут помочь решить. В мае 2024 года в Госдуму внесен законопроект, который должен разрешить размещать АМС в полосе отвода дорог (жаль, что не над дорогой). Когда/если его примут, операторам станет чуть легче.

Проблема 4. Подключение БС к сети передачи данных

Совсем коротко следует упомянуть еще одну проблемку – подключения БС к транспорту данных. Все (!) БС должны получить подключение к транспортной сети передачи данных. В идеале – к оптоволоконному кабелю. И лучше места для кабеля, чем край дорожного покрытия – не существует.

Альтернатива – прокладывание кабеля за полосой отвода (как правило в низменности, залитой водой или покрытой льдом большее время года). Плохая альтернатива.

Регулирование, если я правильно понимаю, не предусматривает укладки кабеля в край дорожного покрытия, вместо этого обычно кабель кладут сбоку от дороги дорогим и неэффективным в «пампасах» способом городской канализации. Где к нему трудно подступиться, когда это требуется.

Эту проблему тоже стоило бы решить на законодательном уровне.

Проблема 2. Проблема присоединений к электросети

А теперь давайте о главном – о самой сложно решаемой на сегодня проблеме строительства радиопокрытия вдоль автотрасс.

Каждая базовая станция работает на электричестве и должна получать электропитание. Поскольку пока что не выпускаются (к счастью?) атомные батарейки достаточной мощности, а фотовольтаика – не очень подходит для наших широт и непростого российского климата, остается подключать БС к сети промышленного электрического тока. И это серьезнейшая проблема.

На сегодня лишь только на 15% федеральных трасс в части РФ к западу от Урала и 5% на севере страны и за Уралом есть необходимая энергетическая инфраструктура. Такие данные приводил в 2024 году Дмитрий Тур, Минцифры. С тех пор мало что изменилось.

Далее все просто, и любой может понять нереализуемость сложность реализации поставленной задачи. Судите сами, расходы операторов определяются расстоянием до точки присоединения БС к энергосети. Пока речь о 100-300 метрах, они с этой задачей могут справиться, придется, конечно, заплатить энергетикам, но эти затраты в среднем не превысят миллиона рублей на каждую БС. Но это только в случае, когда рядом с автотрассой есть энергоподстанция, к которой можно подключиться, например, в расположенном рядом населенном пункте (и на ней есть свободные мощности).

А если подстанции (и свободных мощностей) поблизости нет? Как в большинстве случаев, когда речь идет о восточной и северной частях страны? Тогда нужно строить подстанцию у дороги и ЛЭП до ближайшей точки возможного подключения. И это может стоить десятки и сотни миллионов рублей, вплоть до миллиарда! Как думаете, способны ли операторы сотовой связи финансово-экономически потянуть заодно и электрификацию всех дорог в стране? Конечно нет. И вообще, их ли это задача?!

Эту рыбу следует есть по-другому – вначале распорядиться об электрификации всех дорог (если в стране есть на это деньги), а уж затем давать распоряжение о обеспечении дорог сотовой связью – это было бы правильной последовательностью действий, не наоборот.

Так или иначе, сейчас задача обеспечения неэлектрифицированных автодорог наземной сотовой связью в заявляемые сроки представляется мне нереализуемой. Обещают к 2030 году обеспечить сплошным покрытием LTE 98% федеральных дорог, а к 8 сентября 2031 года всех федеральных дорог. Но это уже перенесенные сроки. Не придется ли переносить еще раз?

Минцифры пытается искать варианты – вот, решили обратиться к регионам. Вам же хочется, чтобы у вас в регионе была сотовая связь вдоль дорог? Так дайте денег или сами подведите ЛЭП к дорогам. … Сомневаюсь, чтобы из этой затеи что-то вышло в необходимом масштабе (кто-то, конечно, откликнется, спасибо им заранее…).

А можно ли по-другому?

Задачу было бы проще решить, если бы ее поставили чуть по-другому. Наземные сети сотовой связи – не единственное решение проблемы обеспечения дороги интернет-подключением. Есть еще спутниковый сегмент. И разумным решением для страны с большой протяженностью дорог был бы гибридный подход, когда часть дорог (электрифицированные) обеспечиваются наземным покрытием, а на неэлектрифицированных участках покрытие обеспечивается спутниковыми системами D2C. Это перевело бы задачу в разряд решаемых в обозримом периоде.

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теги: связь вдоль дорог связь вдоль автотрасс

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