Связь вдоль дорог: Билайн обеспечил покрытие 4G/LTE на новом участке автотрассы М-11 Нева

MForum.ru
14.05.2025,
ВымпелКом сообщает, что за счет строительства новых базовых станций, компания обеспечила покрытием новый участок трассы М-11 Нева - Северный обход Твери. За счет строительства БС, средняя скорость на этом отрезке составила 50 Мбит/с.
Средняя скорость загрузки данных на Северном обходе Твери по данным компании составила 50 Мбит/с.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн Вымпелком связь вдоль дорог
--
Публикации по теме:
03.04. [Новости компаний] Связь вдоль дорог: И вновь о связи вдоль автодорог – проблема присоединений / MForum.ru
06.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2024 - ростом выручки на фоне сокращения прибыли / MForum.ru
14.01. [Новости компаний] Связь вдоль дорог: МТС в Москве: улучшена связь на новой дороге между МСД и Варшавским шоссе / MForum.ru
27.09. [Новости компаний] Связь вдоль дорог: МТС во Владимирской области - улучшено покрытие на участке автодороги М-7 Волга в районе города Собинка / MForum.ru
25.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Московском регионе - улучшено качество связи на участке Мамыри-Пенино-Шарапово Новомихайловского шоссе / MForum.ru
15.05. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 9400e представлен официально / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad SE официально представлен в Малайзии / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia Z70S Ultra выходит на международные рынки / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 14 Ultra / MForum.ru
13.05. [Новинки] Слухи: Vivo работает над S30 и S30 Pro mini / MForum.ru
13.05. [Новинки] Компоненты: MediaTek представил Helio G200 с немного более быстрым графическим процессором и лучшим HDR для видео / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Подтверждена дата глобального релиза Realme GT 7 / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: Infinix Xpad GT может получить чипсет Snapdragon 888 / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экрана и чипсете OnePlus 15 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен концептуальный смартфон Realme GT с АКБ 10000 мАч / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo X200 FE с экраном 6,31 дюйма / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Moto G86 готовится к анонсу / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Moto G56 засветился на официальном рендере / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C75 5G с Dimensity 6300 и привлекательной ценой / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Появились рендер и характеристики Honor 400 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru