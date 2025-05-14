Связь вдоль дорог: Билайн обеспечил покрытие 4G/LTE на новом участке автотрассы М-11 Нева

14.05.2025, MForum.ru

ВымпелКом сообщает, что за счет строительства новых базовых станций, компания обеспечила покрытием новый участок трассы М-11 Нева - Северный обход Твери. За счет строительства БС, средняя скорость на этом отрезке составила 50 Мбит/с.

Средняя скорость загрузки данных на Северном обходе Твери по данным компании составила 50 Мбит/с.

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