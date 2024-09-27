Связь вдоль дорог: МТС во Владимирской области - улучшено покрытие на участке автодороги М-7 Волга в районе города Собинка

27.09.2024, MForum.ru

МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети на участке автодороги М-7 Волга в районе города Собинка Владимирской области. В городе и на трассе по данным МТС сформировано бесшовное покрытие.

Новое телеком-оборудование МТС запустил на территории города Собинка, находящегося в 37 км от Владимира. Улучшение пользовательского опыта могут оценить почти 17 тысяч жителей, а также все, кто проезжает по участку трассы Москва-Владимир. В зоне покрытия и железнодорожная станция Ундол. По данным оператора, обеспечено покрытие на всех инфраструктурных объектах автотрассы - в сервисных комплексах, на автозаправках, терминалах оплаты проезда, в зонах отдыха.

«Модернизацией сети в Собинке и на автодороге М-7 мы продолжаем реализацию проекта по обеспечению стабильным и бесшовным LTE трасс и притрассовых населенных пунктов. Ранее мы построили всю инфраструктуру связи на трассе М-12 и запустили ковровое покрытие на всем ее протяжении во Владимирской области. Теперь путешествия будут комфортнее и безопаснее. Кроме того, сеть LTE станет надежной платформой для запуска новых цифровых сервисов и инновационных услуг в области мониторинга транспорта, состояния дорог и безопасности в пути», – отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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