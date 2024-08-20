Развитие сетей: Связь вдоль дорог - МТС улучшила покрытие на дублере МКАД в районе Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе

20.08.2024, MForum.ru

МТС улучшила связь на 4-м участке дублера МКАД в Новой Москве - вдоль автомагистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

Как сообщает МТС, на этом участке обеспечено непрерывное покрытие мобильной связью в стандарте LTE со средней скоростью интернета 52 Мбит/с. Компания установила новые базовые станции и перенастроила действующее оборудование вдоль нового участка трассы от станции метро Новомосковская до улицы Эварда Грига и на прилегающей к нему территории. Это позволило обеспечить покрытие на новом трехкилометровом участке, включая путепроводы и съезды.

Для расширения пропускной способности сети на прилегающей к дороге территории также был проведен рефарминг - перевод базовых станций 3G в стандарт LTE. Это позволило нарастить среднюю скорость мобильного интернета на новом участке дороги до 52 Мбит/с, а пиковые значения могут достигать 165 Мбит/с. 52 Мбит/с - это весьма высокий результат, если говорить о средних скоростях в сетях LTE.

«Только что открытый участок главной автодороги Новой Москвы улучшает транспортное обслуживание Коммунарки и района Южное Бутово с населением 330 тысяч человек. Новая трасса позволяет передвигаться быстрее и с большим комфортом, - комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. - Водителям и пассажирам крайне важно иметь надежную связь и стабильный скоростной интернет для пользования навигационными и другими цифровыми сервисами на протяжении всего пути. Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы своевременно и без задержек обеспечивать качественной связью все транспортные магистрали Москвы».

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