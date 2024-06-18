Развитие сетей: МТС в Кировской области - связь появилась на дороге Киров-Котельнич

MForum.ru
18.06.2024,
МТС обеспечила покрытием сети сотовой связи участка автодороги Киров-Котельнич на федеральной трассе Вятка. Новые базовые станции, развернутые оператором, покрывают ключевые участки дороги и прилегающие населенные пункты.
В частности, новое телеком-оборудование было установлено в деревнях Банниковы, Роминская, Осинки в Котельническом районе, Высоково и Шадрины в Орловском районе, Верхняя Корца, Малое Чураково - в Юрьянском районе. Теперь по данным компании сеть МТС покрывает 45 км автодороги Киров-Котельнич, одной из наиболее востребованных дорог в Кировской области.
«Мы продолжаем закрывать «белые» пятна на карте региона. Особенное внимание уделяем подъездным путям к Кирову, учитывая юбилей города и ожидаемый в связи с этим наплыв гостей в нашу область. Также к 650-летию города мы заранее готовим к нагрузке нашу сеть в тех локациях, где проходzn основные праздничные события, и встречаем гостей региона приветственной SMS со ссылкой на цифровой гид по Кировской области», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.
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теги: МТС развитие сетей Кировская область
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